Иран официально подтвердил, что захватил танкер с нефтехимическими грузами в Персидском заливе
Киев • УНН
Иран официально подтвердил, что его Корпус стражей исламской революции захватил танкер с нефтехимическими грузами в Персидском заливе, который направлялся в Сингапур, ссылаясь на якобы нарушение правил перевозки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В субботу иранские государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции задержал судно, перевозившее нефтехимические грузы. По заявлению властей, после проведенных проверок установлено, что "танкер нарушил правила, перевозя несанкционированный груз".
Детали относительно природы груза, обстоятельств задержания и возможных последствий для экипажа или компании-владельца пока не раскрываются. Захват произошел в водах Персидского залива.
Напомним
Ранее УНН сообщали, что иранские силы перехватили танкер Talara под флагом Маршалловых островов и ведут его в свои территориальные воды.