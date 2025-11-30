Иран захватил судно под флагом Эсватини за контрабанду 350 тыс. литров топлива – Reuters
Киев • УНН
Иран сообщил о захвате судна под флагом Эсватини, которое перевозило 350 тыс. литров контрабандного топлива. Экипаж судна состоял из 13 человек, граждан Индии и одной соседней страны.
Иран в воскресенье сообщил о захвате судна под флагом Эсватини, перевозившего 350 000 литров контрабандного топлива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Полуофициальное агентство Tasnim цитирует командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции: "Мы захватили судно, перевозившее контрабандное топливо в виде газойля и плававшее под флагом Свазиленда (Эсватини). Оно было доставлено к побережью Бушера по судебному решению, и его содержимое будет выгружено".
Экипаж судна состоял из 13 человек, граждан Индии и одной соседней страны. Иран, где из-за субсидий и падения национальной валюты действуют одни из самых низких цен на топливо в мире, борется с масштабной контрабандой горючего как по суше в соседние государства, так и морским путем в страны Персидского залива.
