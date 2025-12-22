Золото та срібло досягли рекордних максимумів на тлі геополітичної напруженості

$42.250.09
Ексклюзив
14:00 • 352 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 3382 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 6498 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 9658 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 12646 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 12672 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11406 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10983 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8004 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15488 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 35430 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 18087 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 20191 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 15710 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 11055 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 11098 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 51529 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 73635 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 107859 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 145030 перегляди
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 20238 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 18133 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 30239 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31166 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 42795 перегляди
Золото та срібло досягли рекордних максимумів на тлі геополітичної напруженості

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Ціни на золото та срібло злетіли до історичних максимумів, перевищивши попередні рекорди. Це зростання зумовлене ескалацією геополітичної напруженості та очікуваннями зниження процентних ставок у США.

Золото та срібло досягли рекордних максимумів на тлі геополітичної напруженості

Золото та срібло злетіли до історичних максимумів, оскільки ескалація геополітичної напруженості та ставки на подальше зниження ставок у США додали імпульсу найкращим річним показникам за понад чотири десятиліття, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ціна на злитки зросла на цілих 1,9%, перевищивши попередній рекорд у 4381 долар за унцію, встановлений у жовтні, тоді як срібло зросло на цілих 3,4%, наблизившись до 70 доларів за унцію. Цей крок продовжує стрімке зростання, яке міцно поставило обидва метали на курс до їхніх найсильніших річних показників з 1979 року.

Останній поштовх угору відбувається на тлі того, що трейдери роблять ставку на те, що Федеральна резервна система двічі знизить процентні ставки у 2026 році, оскільки президент США Дональд Трамп також виступає за пом'якшення монетарної політики. Нижчі ставки зазвичай є попутним вітром для дорогоцінних металів, які не приносять відсотків.

Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022.12.25, 04:28 • 26715 переглядiв

Зростання геополітичної напруженості також підвищує привабливість золота та срібла як притулку. США посилили нафтову блокаду проти Венесуели, посилюючи тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро, тоді як Україна вперше напала на нафтовий танкер з тіньового флоту Росії в Середземному морі.

Цього року ціна на золото зросла майже на 70%, що підкріплюється збільшенням покупок центральними банками та припливом коштів до біржових фондів, забезпечених злитками. Агресивні кроки Трампа щодо реорганізації світової торгівлі, а також його погрози незалежності центрального банку США, додали пального до палкого зростання на початку цього року.

Інвестори також відіграли важливу роль у зростанні ціни на золото, частково спричиненому так званою торгівлею знеціненням – відходом від суверенних облігацій та валют, у яких вони номіновані, через побоювання, що їхня вартість з часом зменшиться через зростання рівня боргу. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, приплив коштів у ETF, забезпечені золотом, зростав протягом останніх чотирьох тижнів поспіль, а дані Всесвітньої золотої ради показують, що загальний обсяг активів у цих фондах зростав щомісяця цього року, крім травня.

Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му19.12.25, 11:00 • 62198 переглядiв

"Сьогоднішнє зростання значною мірою зумовлене раннім позиціонуванням щодо очікуваного зниження ставки ФРС, що посилюється низькою ліквідністю на кінець року", – сказала Ділін Ву, стратег Pepperstone Group Ltd. За її словами, повільне зростання зайнятості та менша, ніж очікувалося, інфляція в США в листопаді підтримали наратив про подальше зниження ставок.

Інші дорогоцінні метали також зросли, зокрема паладій зріс на 5,1%, досягнувши найвищого рівня за майже три роки. Платина зростала восьму сесію поспіль і вперше з 2008 року торгувалася вище 2000 доларів.

Антоніна Туманова

