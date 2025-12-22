Золото та срібло досягли рекордних максимумів на тлі геополітичної напруженості

Золото та срібло злетіли до історичних максимумів, оскільки ескалація геополітичної напруженості та ставки на подальше зниження ставок у США додали імпульсу найкращим річним показникам за понад чотири десятиліття, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ціна на злитки зросла на цілих 1,9%, перевищивши попередній рекорд у 4381 долар за унцію, встановлений у жовтні, тоді як срібло зросло на цілих 3,4%, наблизившись до 70 доларів за унцію. Цей крок продовжує стрімке зростання, яке міцно поставило обидва метали на курс до їхніх найсильніших річних показників з 1979 року.

Останній поштовх угору відбувається на тлі того, що трейдери роблять ставку на те, що Федеральна резервна система двічі знизить процентні ставки у 2026 році, оскільки президент США Дональд Трамп також виступає за пом'якшення монетарної політики. Нижчі ставки зазвичай є попутним вітром для дорогоцінних металів, які не приносять відсотків.

Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $4380

Зростання геополітичної напруженості також підвищує привабливість золота та срібла як притулку. США посилили нафтову блокаду проти Венесуели, посилюючи тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро, тоді як Україна вперше напала на нафтовий танкер з тіньового флоту Росії в Середземному морі.

Цього року ціна на золото зросла майже на 70%, що підкріплюється збільшенням покупок центральними банками та припливом коштів до біржових фондів, забезпечених злитками. Агресивні кроки Трампа щодо реорганізації світової торгівлі, а також його погрози незалежності центрального банку США, додали пального до палкого зростання на початку цього року.

Інвестори також відіграли важливу роль у зростанні ціни на золото, частково спричиненому так званою торгівлею знеціненням – відходом від суверенних облігацій та валют, у яких вони номіновані, через побоювання, що їхня вартість з часом зменшиться через зростання рівня боргу. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, приплив коштів у ETF, забезпечені золотом, зростав протягом останніх чотирьох тижнів поспіль, а дані Всесвітньої золотої ради показують, що загальний обсяг активів у цих фондах зростав щомісяця цього року, крім травня.

Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му

"Сьогоднішнє зростання значною мірою зумовлене раннім позиціонуванням щодо очікуваного зниження ставки ФРС, що посилюється низькою ліквідністю на кінець року", – сказала Ділін Ву, стратег Pepperstone Group Ltd. За її словами, повільне зростання зайнятості та менша, ніж очікувалося, інфляція в США в листопаді підтримали наратив про подальше зниження ставок.

Інші дорогоцінні метали також зросли, зокрема паладій зріс на 5,1%, досягнувши найвищого рівня за майже три роки. Платина зростала восьму сесію поспіль і вперше з 2008 року торгувалася вище 2000 доларів.