Эксклюзив
14:00 • 1074 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 4766 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
13:06 • 8528 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 10836 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 13594 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13311 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11744 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11213 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8148 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15567 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне геополитической напряженности

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов, превысив предыдущие рекорды. Этот рост обусловлен эскалацией геополитической напряженности и ожиданиями снижения процентных ставок в США.

Золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне геополитической напряженности

Золото и серебро взлетели до исторических максимумов, поскольку эскалация геополитической напряженности и ставки на дальнейшее снижение ставок в США придали импульс лучшим годовым показателям за более чем четыре десятилетия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Цена на слитки выросла на целых 1,9%, превысив предыдущий рекорд в 4381 доллар за унцию, установленный в октябре, тогда как серебро выросло на целых 3,4%, приблизившись к 70 долларам за унцию. Этот шаг продолжает стремительный рост, который прочно поставил оба металла на курс к их сильнейшим годовым показателям с 1979 года.

Последний толчок вверх происходит на фоне того, что трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система дважды снизит процентные ставки в 2026 году, поскольку президент США Дональд Трамп также выступает за смягчение монетарной политики. Более низкие ставки обычно являются попутным ветром для драгоценных металлов, которые не приносят процентов.

Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022.12.25, 04:28 • 26764 просмотра

Рост геополитической напряженности также повышает привлекательность золота и серебра как убежища. США усилили нефтяную блокаду против Венесуэлы, усиливая давление на правительство президента Николаса Мадуро, тогда как Украина впервые напала на нефтяной танкер из теневого флота России в Средиземном море.

В этом году цена на золото выросла почти на 70%, что подкрепляется увеличением покупок центральными банками и притоком средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками. Агрессивные шаги Трампа по реорганизации мировой торговли, а также его угрозы независимости центрального банка США, добавили топлива к пылкому росту в начале этого года.

Инвесторы также сыграли важную роль в росте цены на золото, отчасти вызванном так называемой торговлей обесцениванием – отходом от суверенных облигаций и валют, в которых они номинированы, из-за опасений, что их стоимость со временем уменьшится из-за роста уровня долга. Согласно данным, собранным Bloomberg, приток средств в ETF, обеспеченные золотом, рос в течение последних четырех недель подряд, а данные Всемирного золотого совета показывают, что общий объем активов в этих фондах рос ежемесячно в этом году, кроме мая.

Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м19.12.25, 11:00 • 62221 просмотр

"Сегодняшний рост в значительной степени обусловлен ранним позиционированием относительно ожидаемого снижения ставки ФРС, что усиливается низкой ликвидностью на конец года", – сказала Дилин Ву, стратег Pepperstone Group Ltd. По ее словам, медленный рост занятости и меньшая, чем ожидалось, инфляция в США в ноябре поддержали нарратив о дальнейшем снижении ставок.

Другие драгоценные металлы также выросли, в частности палладий вырос на 5,1%, достигнув самого высокого уровня за почти три года. Платина росла восьмую сессию подряд и впервые с 2008 года торговалась выше 2000 долларов.

Антонина Туманова

