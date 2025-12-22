Золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне геополитической напряженности

Золото и серебро взлетели до исторических максимумов, поскольку эскалация геополитической напряженности и ставки на дальнейшее снижение ставок в США придали импульс лучшим годовым показателям за более чем четыре десятилетия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Цена на слитки выросла на целых 1,9%, превысив предыдущий рекорд в 4381 доллар за унцию, установленный в октябре, тогда как серебро выросло на целых 3,4%, приблизившись к 70 долларам за унцию. Этот шаг продолжает стремительный рост, который прочно поставил оба металла на курс к их сильнейшим годовым показателям с 1979 года.

Последний толчок вверх происходит на фоне того, что трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система дважды снизит процентные ставки в 2026 году, поскольку президент США Дональд Трамп также выступает за смягчение монетарной политики. Более низкие ставки обычно являются попутным ветром для драгоценных металлов, которые не приносят процентов.

Рост геополитической напряженности также повышает привлекательность золота и серебра как убежища. США усилили нефтяную блокаду против Венесуэлы, усиливая давление на правительство президента Николаса Мадуро, тогда как Украина впервые напала на нефтяной танкер из теневого флота России в Средиземном море.

В этом году цена на золото выросла почти на 70%, что подкрепляется увеличением покупок центральными банками и притоком средств в биржевые фонды, обеспеченные слитками. Агрессивные шаги Трампа по реорганизации мировой торговли, а также его угрозы независимости центрального банка США, добавили топлива к пылкому росту в начале этого года.

Инвесторы также сыграли важную роль в росте цены на золото, отчасти вызванном так называемой торговлей обесцениванием – отходом от суверенных облигаций и валют, в которых они номинированы, из-за опасений, что их стоимость со временем уменьшится из-за роста уровня долга. Согласно данным, собранным Bloomberg, приток средств в ETF, обеспеченные золотом, рос в течение последних четырех недель подряд, а данные Всемирного золотого совета показывают, что общий объем активов в этих фондах рос ежемесячно в этом году, кроме мая.

"Сегодняшний рост в значительной степени обусловлен ранним позиционированием относительно ожидаемого снижения ставки ФРС, что усиливается низкой ликвидностью на конец года", – сказала Дилин Ву, стратег Pepperstone Group Ltd. По ее словам, медленный рост занятости и меньшая, чем ожидалось, инфляция в США в ноябре поддержали нарратив о дальнейшем снижении ставок.

Другие драгоценные металлы также выросли, в частности палладий вырос на 5,1%, достигнув самого высокого уровня за почти три года. Платина росла восьмую сессию подряд и впервые с 2008 года торговалась выше 2000 долларов.