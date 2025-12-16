$42.250.05
49.650.19
ukenru
16:11 • 132 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 5856 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 10507 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 16293 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 19697 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 21118 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 25869 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 22702 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22909 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 30117 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Маск "наркоман", Венс "теоретик змови" – керівниця апарату Білого дому різко розкритикувала оточення Трампа

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair назвала Ілона Маска "споживачем кетаміну", а Джей Ді Венса – "теоретиком змови". Білий дім назвав публікацію "нещиро оформленою статтею", але прессекретарка Трампа висловила підтримку Вайлз.

Маск "наркоман", Венс "теоретик змови" – керівниця апарату Білого дому різко розкритикувала оточення Трампа
Фото: Bloomberg

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз у відвертому інтерв'ю журналу Vanity Fair назвала Ілона Маска "відвертим" споживачем кетаміну та розкритикувала ключових фігур в оточенні Дональда Трампа. Попри спроби адміністрації применшити значення цих заяв, публікація вже спричинила резонанс у Вашингтоні, пише УНН із посиланням на аналіз інтерв'ю від Bloomberg.

Деталі

Вайлз охарактеризувала Маска як "повністю сольного актора", за яким важко встигати. Коментуючи його скандальні дописи у мережі X, вона припустила, що мільярдер робить це під впливом "мікродоз" наркотичних речовин. Сам Маск раніше заперечував вживання кетаміну поза медичними рецептами багаторічної давнини.

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15.12.25, 21:51 • 6848 переглядiв

Окрім Маска, під критику Вайлз потрапили інші високопосадовці:

Віцепрезидент США Джей Ді Венс названий "теоретиком змови". Керівника бюджетного відділу Расса Воута Вайлз охарактеризувала як "абсолютно правого фанатика".

Генпрокурорка Пем Бонді розкритикована за маніпуляції з файлами покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Спочатку вона (Бонді – ред.) дала їм папки, повні нісенітниці. А потім сказала, що список свідків або список клієнтів був на її столі. Списку клієнтів немає, і його точно не було на її столі 

– заявила Вайлз щодо дій Бонді.

Трамп ініціює розслідування зв'язків Епштейна з політичними опонентами14.11.25, 18:25 • 3522 перегляди

Білий дім оперативно відреагував на публікацію, назвавши її "нещиро оформленою статтею", де ігнорується важливий контекст. Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт висловила повну підтримку Вайлз, підкресливши, що вона залишається найбільш відданим радником Трампа, а адміністрація працює як єдине ціле.

Сам Ілон Маск наразі не прокоментував звинувачення, проте відомо, що він продовжує активно фінансувати республіканські кампанії на вибори 2026 року, попри періодичні конфлікти з офіційним Вашингтоном.

Трамп заявив, що не відвідував острів Епштейна, адже відмовився від запрошення29.07.25, 09:30 • 5233 перегляди

Степан Гафтко

