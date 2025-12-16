Маск "наркоман", Венс "теоретик змови" – керівниця апарату Білого дому різко розкритикувала оточення Трампа

Фото: Bloomberg

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз у відвертому інтерв'ю журналу Vanity Fair назвала Ілона Маска "відвертим" споживачем кетаміну та розкритикувала ключових фігур в оточенні Дональда Трампа. Попри спроби адміністрації применшити значення цих заяв, публікація вже спричинила резонанс у Вашингтоні, пише УНН із посиланням на аналіз інтерв'ю від Bloomberg.

Деталі

Вайлз охарактеризувала Маска як "повністю сольного актора", за яким важко встигати. Коментуючи його скандальні дописи у мережі X, вона припустила, що мільярдер робить це під впливом "мікродоз" наркотичних речовин. Сам Маск раніше заперечував вживання кетаміну поза медичними рецептами багаторічної давнини.

Окрім Маска, під критику Вайлз потрапили інші високопосадовці:

Віцепрезидент США Джей Ді Венс названий "теоретиком змови". Керівника бюджетного відділу Расса Воута Вайлз охарактеризувала як "абсолютно правого фанатика".

Генпрокурорка Пем Бонді розкритикована за маніпуляції з файлами покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Спочатку вона (Бонді – ред.) дала їм папки, повні нісенітниці. А потім сказала, що список свідків або список клієнтів був на її столі. Списку клієнтів немає, і його точно не було на її столі – заявила Вайлз щодо дій Бонді.

Білий дім оперативно відреагував на публікацію, назвавши її "нещиро оформленою статтею", де ігнорується важливий контекст. Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт висловила повну підтримку Вайлз, підкресливши, що вона залишається найбільш відданим радником Трампа, а адміністрація працює як єдине ціле.

Сам Ілон Маск наразі не прокоментував звинувачення, проте відомо, що він продовжує активно фінансувати республіканські кампанії на вибори 2026 року, попри періодичні конфлікти з офіційним Вашингтоном.

