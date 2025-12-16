Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа

Фото: Bloomberg

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в откровенном интервью журналу Vanity Fair назвала Илона Маска «откровенным» потребителем кетамина и раскритиковала ключевых фигур в окружении Дональда Трампа. Несмотря на попытки администрации преуменьшить значение этих заявлений, публикация уже вызвала резонанс в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на анализ интервью от Bloomberg.

Детали

Уайлз охарактеризовала Маска как «полностью сольного актера», за которым трудно угнаться. Комментируя его скандальные сообщения в сети X, она предположила, что миллиардер делает это под влиянием «микродоз» наркотических веществ. Сам Маск ранее отрицал употребление кетамина вне медицинских рецептов многолетней давности.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes

Помимо Маска, под критику Уайлз попали другие высокопоставленные лица:

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назван «теоретиком заговора». Руководителя бюджетного отдела Расса Воута Уайлз охарактеризовала как «абсолютно правого фанатика».

Генпрокурор Пэм Бонди раскритикована за манипуляции с файлами покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Сначала она (Бонди – ред.) дала им папки, полные чепухи. А потом сказала, что список свидетелей или список клиентов был на ее столе. Списка клиентов нет, и его точно не было на ее столе – заявила Уайлз относительно действий Бонди.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами

Белый дом оперативно отреагировал на публикацию, назвав ее «неискренне оформленной статьей», где игнорируется важный контекст. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт выразила полную поддержку Уайлз, подчеркнув, что она остается самым преданным советником Трампа, а администрация работает как единое целое.

Сам Илон Маск пока не прокомментировал обвинения, однако известно, что он продолжает активно финансировать республиканские кампании на выборы 2026 года, несмотря на периодические конфликты с официальным Вашингтоном.

Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, так как отказался от приглашения