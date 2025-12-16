$42.250.05
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 10059 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 15841 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 19264 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 20796 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 25692 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия
16 декабря, 08:00 • 22607 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22862 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 30061 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21947 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair назвала Илона Маска "потребителем кетамина", а Джей Ди Вэнса – "теоретиком заговора". Белый дом назвал публикацию "неискренне оформленной статьей", но пресс-секретарь Трампа выразила поддержку Уайлз.

Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа
Фото: Bloomberg

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в откровенном интервью журналу Vanity Fair назвала Илона Маска «откровенным» потребителем кетамина и раскритиковала ключевых фигур в окружении Дональда Трампа. Несмотря на попытки администрации преуменьшить значение этих заявлений, публикация уже вызвала резонанс в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на анализ интервью от Bloomberg.

Детали

Уайлз охарактеризовала Маска как «полностью сольного актера», за которым трудно угнаться. Комментируя его скандальные сообщения в сети X, она предположила, что миллиардер делает это под влиянием «микродоз» наркотических веществ. Сам Маск ранее отрицал употребление кетамина вне медицинских рецептов многолетней давности.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes15.12.25, 21:51 • 6848 просмотров

Помимо Маска, под критику Уайлз попали другие высокопоставленные лица:

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назван «теоретиком заговора». Руководителя бюджетного отдела Расса Воута Уайлз охарактеризовала как «абсолютно правого фанатика».

Генпрокурор Пэм Бонди раскритикована за манипуляции с файлами покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Сначала она (Бонди – ред.) дала им папки, полные чепухи. А потом сказала, что список свидетелей или список клиентов был на ее столе. Списка клиентов нет, и его точно не было на ее столе 

– заявила Уайлз относительно действий Бонди.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами14.11.25, 18:25 • 3522 просмотра

Белый дом оперативно отреагировал на публикацию, назвав ее «неискренне оформленной статьей», где игнорируется важный контекст. Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт выразила полную поддержку Уайлз, подчеркнув, что она остается самым преданным советником Трампа, а администрация работает как единое целое.

Сам Илон Маск пока не прокомментировал обвинения, однако известно, что он продолжает активно финансировать республиканские кампании на выборы 2026 года, несмотря на периодические конфликты с официальным Вашингтоном.

Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, так как отказался от приглашения29.07.25, 09:30 • 5233 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Пэм Бонди
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Bloomberg L.P.
Forbes
Вашингтон
Илон Маск