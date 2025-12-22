Експорт рідкосноземельних магнітів з Китаю до ЄС зріс майже на 60%

Експорт постійних магнітів з Китаю до Європейського Союзу різко зріс у листопаді, на тлі того, як Пекін минулого тижня підтвердив, що почав видавати генеральні ліцензії з довшими термінами на закордонні поставки цих матеріалів, які містять цінні рідкісноземельні елементи та є важливими компонентами в численних високотехнологічних продуктах, пише УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Загальний обсяг експорту магнітів до ЄС минулого місяця зріс на 59,5% у річному обчисленні до 2568,8 тонн, згідно з даними, опублікованими в суботу Головним митним управлінням Китаю. Відповідна вартість експорту зросла на 60,3% у річному обчисленні, досягнувши 106,85 мільйона доларів США.

У місячному обчисленні обсяг експорту магнітів до ЄС зріс на 24,7%.

Хоча видача першої партії загальних ліцензій на експорт рідкісноземельних елементів, що дозволяють багаторазові поставки критично важливих мінералів та продуктів, що їх містять, протягом визначеного періоду часу, схоже, призвела до збільшення поставок Китаю до Європи, експорт до Сполучених Штатів не зазнав подібного зростання, пише видання.

Дані показали, що обсяг поставок постійних магнітів до США минулого місяця знизився на 8,84% у річному обчисленні до 581,8 тонни, тоді як вартість експорту зросла на 4,2% у річному обчисленні до 26,74 мільйона доларів США.

Світовий обсяг експорту постійних магнітів з Китаю зріс на 28,29% у річному обчисленні до 6 149,95 тонни у листопаді, а їхня вартість зросла на 37,8% до 301,8 мільйона доларів США.

Майже монопольний статус Китаю у світових постачанні та переробці рідкісноземельних елементів, ключових матеріалів для виробництва кількох технологічно складних виробів, включаючи електромобілі, смартфони та космічні апарати, зазначає видання. Постійні магніти, які містять слідові кількості цих елементів, користуються великим попитом.

Китай контролює 90% поставок цих магнітів з точки зору світової частки ринку, повідомив інвестиційний банк Morgan Stanley у листопадовому дослідницькому звіті, назвавши цей сегмент ланцюга поставок "найскладнішим" для відтворення через необхідні технічні знання.

У записці від 9 грудня дослідницька фірма Gavekal Dragonomics заявила, що президент США Дональд Трамп стурбований вразливістю економіки своєї країни до заборони на експорт цих матеріалів з боку Китаю.

"Продовжують накопичуватися докази того, що Трамп хоче перейти від конфронтації з Китаєм до примирення… і що ведення програшної торговельної війни може лише зашкодити йому на проміжних виборах 2026 року", - сказали автори, додавши, що експортний контроль не став відповіддю.

Хоча обмеження "ускладнили для Китаю створення вітчизняної промисловості з виробництва напівпровідників", зазначили у Gavekal, вони не дуже допомогли США в їхній конкуренції з Пекіном за прориви в технології штучного інтелекту (ШІ).

"У довгостроковій перспективі США все ще бентежаться зростанням Китаю, але вони не розробили ефективної стратегії для управління конкуренцією", - сказано у звіті.

