Експорт рідкосноземельних магнітів з Китаю до ЄС зріс майже на 60%

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 1236 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 5106 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 9040 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 11094 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 13839 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13483 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11842 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11283 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8190 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15594 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 36322 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 19299 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 21434 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 16548 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 12104 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 12456 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 52617 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 74697 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 108921 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 146082 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лещенко
Михайло Подоляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 21876 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 19721 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 30684 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31586 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 43195 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-30
Су-27
Дія (сервіс)

Експорт рідкосноземельних магнітів з Китаю до ЄС зріс майже на 60%

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Експорт постійних магнітів з Китаю до ЄС у листопаді зріс на 59,5% у річному обчисленні, досягнувши 2568,8 тонн, після того, як Пекін почав видавати генеральні ліцензії на їхні поставки. Водночас, експорт до США знизився на 8,84%, тоді як загальний світовий обсяг експорту зріс на 28,29%.

Експорт рідкосноземельних магнітів з Китаю до ЄС зріс майже на 60%

Експорт постійних магнітів з Китаю до Європейського Союзу різко зріс у листопаді, на тлі того, як Пекін минулого тижня підтвердив, що почав видавати генеральні ліцензії з довшими термінами на закордонні поставки цих матеріалів, які містять цінні рідкісноземельні елементи та є важливими компонентами в численних високотехнологічних продуктах, пише УНН з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Загальний обсяг експорту магнітів до ЄС минулого місяця зріс на 59,5% у річному обчисленні до 2568,8 тонн, згідно з даними, опублікованими в суботу Головним митним управлінням Китаю. Відповідна вартість експорту зросла на 60,3% у річному обчисленні, досягнувши 106,85 мільйона доларів США.

У місячному обчисленні обсяг експорту магнітів до ЄС зріс на 24,7%.

Хоча видача першої партії загальних ліцензій на експорт рідкісноземельних елементів, що дозволяють багаторазові поставки критично важливих мінералів та продуктів, що їх містять, протягом визначеного періоду часу, схоже, призвела до збільшення поставок Китаю до Європи, експорт до Сполучених Штатів не зазнав подібного зростання, пише видання.

Дані показали, що обсяг поставок постійних магнітів до США минулого місяця знизився на 8,84% у річному обчисленні до 581,8 тонни, тоді як вартість експорту зросла на 4,2% у річному обчисленні до 26,74 мільйона доларів США.

Світовий обсяг експорту постійних магнітів з Китаю зріс на 28,29% у річному обчисленні до 6 149,95 тонни у листопаді, а їхня вартість зросла на 37,8% до 301,8 мільйона доларів США.

Майже монопольний статус Китаю у світових постачанні та переробці рідкісноземельних елементів, ключових матеріалів для виробництва кількох технологічно складних виробів, включаючи електромобілі, смартфони та космічні апарати, зазначає видання. Постійні магніти, які містять слідові кількості цих елементів, користуються великим попитом.

Китай контролює 90% поставок цих магнітів з точки зору світової частки ринку, повідомив інвестиційний банк Morgan Stanley у листопадовому дослідницькому звіті, назвавши цей сегмент ланцюга поставок "найскладнішим" для відтворення через необхідні технічні знання.

У записці від 9 грудня дослідницька фірма Gavekal Dragonomics заявила, що президент США Дональд Трамп стурбований вразливістю економіки своєї країни до заборони на експорт цих матеріалів з боку Китаю.

"Продовжують накопичуватися докази того, що Трамп хоче перейти від конфронтації з Китаєм до примирення… і що ведення програшної торговельної війни може лише зашкодити йому на проміжних виборах 2026 року", - сказали автори, додавши, що експортний контроль не став відповіддю.

Хоча обмеження "ускладнили для Китаю створення вітчизняної промисловості з виробництва напівпровідників", зазначили у Gavekal, вони не дуже допомогли США в їхній конкуренції з Пекіном за прориви в технології штучного інтелекту (ШІ).

"У довгостроковій перспективі США все ще бентежаться зростанням Китаю, але вони не розробили ефективної стратегії для управління конкуренцією", - сказано у звіті.

Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12.12.25, 11:01 • 26826 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Вибори в США
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки