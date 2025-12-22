$42.250.09
Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в ЕС вырос почти на 60%

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Экспорт постоянных магнитов из Китая в ЕС в ноябре вырос на 59,5% в годовом исчислении, достигнув 2568,8 тонн, после того как Пекин начал выдавать генеральные лицензии на их поставки. В то же время экспорт в США снизился на 8,84%, тогда как общий мировой объем экспорта вырос на 28,29%.

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в ЕС вырос почти на 60%

Экспорт постоянных магнитов из Китая в Европейский Союз резко вырос в ноябре на фоне того, как Пекин на прошлой неделе подтвердил, что начал выдавать генеральные лицензии с более длительными сроками на зарубежные поставки этих материалов, которые содержат ценные редкоземельные элементы и являются важными компонентами во многих высокотехнологичных продуктах, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Общий объем экспорта магнитов в ЕС в прошлом месяце вырос на 59,5% в годовом исчислении до 2568,8 тонн, согласно данным, опубликованным в субботу Главным таможенным управлением Китая. Соответствующая стоимость экспорта выросла на 60,3% в годовом исчислении, достигнув 106,85 миллиона долларов США.

В месячном исчислении объем экспорта магнитов в ЕС вырос на 24,7%.

Хотя выдача первой партии общих лицензий на экспорт редкоземельных элементов, позволяющих многократные поставки критически важных минералов и продуктов, их содержащих, в течение определенного периода времени, похоже, привела к увеличению поставок Китая в Европу, экспорт в Соединенные Штаты не испытал подобного роста, пишет издание.

Данные показали, что объем поставок постоянных магнитов в США в прошлом месяце снизился на 8,84% в годовом исчислении до 581,8 тонны, тогда как стоимость экспорта выросла на 4,2% в годовом исчислении до 26,74 миллиона долларов США.

Мировой объем экспорта постоянных магнитов из Китая вырос на 28,29% в годовом исчислении до 6 149,95 тонны в ноябре, а их стоимость выросла на 37,8% до 301,8 миллиона долларов США.

Почти монопольный статус Китая в мировых поставках и переработке редкоземельных элементов, ключевых материалов для производства нескольких технологически сложных изделий, включая электромобили, смартфоны и космические аппараты, отмечает издание. Постоянные магниты, содержащие следовые количества этих элементов, пользуются большим спросом.

Китай контролирует 90% поставок этих магнитов с точки зрения мировой доли рынка, сообщил инвестиционный банк Morgan Stanley в ноябрьском исследовательском отчете, назвав этот сегмент цепочки поставок "самым сложным" для воспроизведения из-за необходимых технических знаний.

В записке от 9 декабря исследовательская фирма Gavekal Dragonomics заявила, что президент США Дональд Трамп обеспокоен уязвимостью экономики своей страны к запрету на экспорт этих материалов со стороны Китая.

"Продолжают накапливаться доказательства того, что Трамп хочет перейти от конфронтации с Китаем к примирению… и что ведение проигрышной торговой войны может лишь навредить ему на промежуточных выборах 2026 года", - сказали авторы, добавив, что экспортный контроль не стал ответом.

Хотя ограничения "усложнили для Китая создание отечественной промышленности по производству полупроводников", отметили в Gavekal, они не очень помогли США в их конкуренции с Пекином за прорывы в технологии искусственного интеллекта (ИИ).

"В долгосрочной перспективе США все еще смущены ростом Китая, но они не разработали эффективной стратегии для управления конкуренцией", - говорится в отчете.

Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico

Юлия Шрамко

