Папа Лев призначає у США єпископів, які відкрито критикують Трампа
Папа Лев призначив 13 нових єпископів у США, 10 з яких засудили міграційну політику адміністрації Трампа. Нова лінія Церкви розширює концепцію pro-life, прирівнюючи гуманне ставлення до іммігрантів до захисту життя від зачаття до смерті.
За перші сім місяців понтифікату Папа Лев призначив 13 нових єпископів у ключових містах США. Щонайменше 10 із них, включаючи нового архієпископа Нью-Йорка Рональда Хікса, публічно засудили репресії адміністрації Трампа щодо мігрантів, назвавши їх "жорстокими та нелюдськими". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ватикан фактично розширив традиційну концепцію pro-life (за життя). Якщо раніше американські єпископи фокусувалися переважно на забороні абортів, то нова лінія Церкви прирівнює гуманне ставлення до іммігрантів до захисту життя від зачаття до смерті.
Хтось, хто каже, що він проти абортів, але погоджується з нелюдським ставленням до іммігрантів – я не впевнений, що це позиція "за життя"
Знаковим стало призначення колишнього місіонера Рональда Хікса головою дієцезії Нью-Йорка замість впливового консерватора Тімоті Долана. Вже під час першої пресконференції Хікс звернувся до пастви іспанською мовою та підтримав заяву єпископів, що засуджує масові депортації.
