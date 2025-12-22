Папа Лев призначає у США єпископів, які відкрито критикують Трампа

$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 13040 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 12615 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 14979 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 17988 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 18274 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 18972 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17164 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13172 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12309 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 29518 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 31925 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 23935 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 23443 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 13106 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 13035 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 23561 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 59532 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 81522 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 115896 перегляди
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 3936 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 32049 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 29638 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33259 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 34088 перегляди
Папа Лев призначає у США єпископів, які відкрито критикують Трампа

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Папа Лев призначив 13 нових єпископів у США, 10 з яких засудили міграційну політику адміністрації Трампа. Нова лінія Церкви розширює концепцію pro-life, прирівнюючи гуманне ставлення до іммігрантів до захисту життя від зачаття до смерті.

Папа Лев призначає у США єпископів, які відкрито критикують Трампа
Фото: Reuters

За перші сім місяців понтифікату Папа Лев призначив 13 нових єпископів у ключових містах США. Щонайменше 10 із них, включаючи нового архієпископа Нью-Йорка Рональда Хікса, публічно засудили репресії адміністрації Трампа щодо мігрантів, назвавши їх "жорстокими та нелюдськими". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ватикан фактично розширив традиційну концепцію pro-life (за життя). Якщо раніше американські єпископи фокусувалися переважно на забороні абортів, то нова лінія Церкви прирівнює гуманне ставлення до іммігрантів до захисту життя від зачаття до смерті.

Трамп має намір посилити боротьбу з імміграцією у 2026 році, попри критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 7890 переглядiв

Хтось, хто каже, що він проти абортів, але погоджується з нелюдським ставленням до іммігрантів – я не впевнений, що це позиція "за життя" 

– заявив Папа Лев.

Знаковим стало призначення колишнього місіонера Рональда Хікса головою дієцезії Нью-Йорка замість впливового консерватора Тімоті Долана. Вже під час першої пресконференції Хікс звернувся до пастви іспанською мовою та підтримав заяву єпископів, що засуджує масові депортації.

Мільйон доларів за легальне життя в Америці: Трамп запустив нову імміграційну картку11.12.25, 10:45 • 3111 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Reuters
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Ватикан