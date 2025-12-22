Папа Лев назначает в США епископов, открыто критикующих Трампа
Папа Лев назначил 13 новых епископов в США, 10 из которых осудили миграционную политику администрации Трампа. Новая линия Церкви расширяет концепцию pro-life, приравнивая гуманное отношение к иммигрантам к защите жизни от зачатия до смерти.
За первые семь месяцев понтификата Папа Лев назначил 13 новых епископов в ключевых городах США. По меньшей мере 10 из них, включая нового архиепископа Нью-Йорка Рональда Хикса, публично осудили репрессии администрации Трампа в отношении мигрантов, назвав их "жестокими и бесчеловечными". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Ватикан фактически расширил традиционную концепцию pro-life (за жизнь). Если раньше американские епископы фокусировались преимущественно на запрете абортов, то новая линия Церкви приравнивает гуманное отношение к иммигрантам к защите жизни от зачатия до смерти.
Кто-то, кто говорит, что он против абортов, но соглашается с бесчеловечным отношением к иммигрантам – я не уверен, что это позиция "за жизнь"
Знаковым стало назначение бывшего миссионера Рональда Хикса главой диоцеза Нью-Йорка вместо влиятельного консерватора Тимоти Долана. Уже во время первой пресс-конференции Хикс обратился к пастве на испанском языке и поддержал заявление епископов, осуждающее массовые депортации.
