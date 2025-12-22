Папа Лев назначает в США епископов, открыто критикующих Трампа

За первые семь месяцев понтификата Папа Лев назначил 13 новых епископов в ключевых городах США. По меньшей мере 10 из них, включая нового архиепископа Нью-Йорка Рональда Хикса, публично осудили репрессии администрации Трампа в отношении мигрантов, назвав их "жестокими и бесчеловечными". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Ватикан фактически расширил традиционную концепцию pro-life (за жизнь). Если раньше американские епископы фокусировались преимущественно на запрете абортов, то новая линия Церкви приравнивает гуманное отношение к иммигрантам к защите жизни от зачатия до смерти.

Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters

Кто-то, кто говорит, что он против абортов, но соглашается с бесчеловечным отношением к иммигрантам – я не уверен, что это позиция "за жизнь"