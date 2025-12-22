Папа Лев назначает в США епископов, открыто критикующих Трампа

$42.250.09
16:37 • 1556 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 12980 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 12588 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 14951 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 17963 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 18257 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 18959 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17158 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13169 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12306 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29519 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31925 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 23935 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 23443 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 13106 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 23521 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 59509 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 81498 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 115869 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3924 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 32004 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29595 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33249 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 34081 просмотра
Папа Лев назначает в США епископов, открыто критикующих Трампа

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Папа Лев назначил 13 новых епископов в США, 10 из которых осудили миграционную политику администрации Трампа. Новая линия Церкви расширяет концепцию pro-life, приравнивая гуманное отношение к иммигрантам к защите жизни от зачатия до смерти.

Папа Лев назначает в США епископов, открыто критикующих Трампа
Фото: Reuters

За первые семь месяцев понтификата Папа Лев назначил 13 новых епископов в ключевых городах США. По меньшей мере 10 из них, включая нового архиепископа Нью-Йорка Рональда Хикса, публично осудили репрессии администрации Трампа в отношении мигрантов, назвав их "жестокими и бесчеловечными". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ватикан фактически расширил традиционную концепцию pro-life (за жизнь). Если раньше американские епископы фокусировались преимущественно на запрете абортов, то новая линия Церкви приравнивает гуманное отношение к иммигрантам к защите жизни от зачатия до смерти.

Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21.12.25, 20:58 • 7890 просмотров

Кто-то, кто говорит, что он против абортов, но соглашается с бесчеловечным отношением к иммигрантам – я не уверен, что это позиция "за жизнь" 

– заявил Папа Лев.

Знаковым стало назначение бывшего миссионера Рональда Хикса главой диоцеза Нью-Йорка вместо влиятельного консерватора Тимоти Долана. Уже во время первой пресс-конференции Хикс обратился к пастве на испанском языке и поддержал заявление епископов, осуждающее массовые депортации.

Миллион долларов за легальную жизнь в Америке: Трамп запустил новую иммиграционную карту11.12.25, 10:45 • 3111 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Reuters
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Ватикан