Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула 77-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 14:11 • 18738 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 22706 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
8 січня, 13:48 • 29059 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 20218 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15633 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 13122 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17824 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13912 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 52422 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 22756 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 8 січня, 13:29 • 13448 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі8 січня, 13:50 • 12225 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"15:30 • 16207 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію15:47 • 10342 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 7306 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 14916 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"15:30 • 16272 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 29059 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 71441 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 37491 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 40807 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 64614 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 83687 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 125074 перегляди
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула 77-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула 77-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Внаслідок ракетної атаки по кривому Рогу загинула 77-річна жінка. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Деталі

Тим часом у ДСНС розповіли, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 23 людей, з них 6 дітей.

Зазначається, що пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють психологи ДСНС

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У четвер, 8 січня, армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

