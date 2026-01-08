Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула 77-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 23 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.
Внаслідок ракетної атаки по кривому Рогу загинула 77-річна жінка. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Деталі
Тим часом у ДСНС розповіли, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 23 людей, з них 6 дітей.
Зазначається, що пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці події працюють психологи ДСНС
Нагадаємо
У четвер, 8 січня, армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.
