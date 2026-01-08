$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 15882 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 20155 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 25931 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23 • 18494 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15007 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12648 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17569 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13642 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 51436 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Меню
Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 17 постраждалих

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 17 осіб, серед них троє дітей та 8 жінок. Пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, об'єкт інфраструктури та 10 об'єктів бізнесу.

Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 17 постраждалих

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу відомо про 17 постраждалих, серед них - троє дітей та 8 жінок. Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту. Два "Іскандери-М" влучили у сектор житлової забудови. На зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя", - повідомив Вілкул.

За його словами, триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

За інформацією на зараз, пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.

На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики, при тому що півгодини тому було відключено 161 тисячу - 45 177 переключили на інші лінії.

З водопостачання. Половина міста на генераторах, систему утримуємо, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні – це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках

- сказав Вілкул.

Нагадаємо

Армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.Армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.

Павло Башинський

