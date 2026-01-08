Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 17 постраждалих

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу відомо про 17 постраждалих, серед них - троє дітей та 8 жінок. Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту. Два "Іскандери-М" влучили у сектор житлової забудови. На зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя", - повідомив Вілкул.

За його словами, триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

За інформацією на зараз, пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.

На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики, при тому що півгодини тому було відключено 161 тисячу - 45 177 переключили на інші лінії.

З водопостачання. Половина міста на генераторах, систему утримуємо, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні – це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках - сказав Вілкул.

