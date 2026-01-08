Ракетный удар по Кривому Рогу: известно о 17 пострадавших

В результате вражеского удара по Кривому Рогу известно о 17 пострадавших, среди них - трое детей и 8 женщин. Об этом сообщил глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вечером произошла комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу. Два "Искандера-М" попали в сектор жилой застройки. На данный момент уже 17 пострадавших от вражеского обстрела. Среди них трое детей и 8 женщин. В больницах города сейчас находится 15 раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизнь", - сообщил Вилкул.

По его словам, продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

По информации на данный момент, повреждено 29 многоэтажных домов, из них около десяти – очень серьезно, один из домов фактически разрушен. Также повреждено до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки поражен объект инфраструктуры.

На данный момент 115 823 абонента отключены от электричества, при том что полчаса назад было отключено 161 тысяча - 45 177 переключили на другие линии.

По водоснабжению. Половина города на генераторах, систему удерживаем, но давление будет ниже. Без электричества 4 крупные котельные – это около 1400 домов. Котельная ЮГОКа в работе, к утру планируем восстановить теплоснабжение во всех 335 домах - сказал Вилкул.

Напомним

