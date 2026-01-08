Ракетный удар по Кривому Рогу: известно о 17 пострадавших

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 12722 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 16527 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 20735 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 26650 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 18893 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15150 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12755 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17635 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13701 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51659 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.3м/с
93%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 21283 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 12186 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 10554 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 14092 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию15:47 • 7546 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 4624 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 12715 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 14233 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 26645 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 70358 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 36916 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 40102 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64108 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83211 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 124600 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Фильм

Ракетный удар по Кривому Рогу: известно о 17 пострадавших

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек, среди них трое детей и 8 женщин. Повреждены 29 многоэтажных домов, объект инфраструктуры и 10 объектов бизнеса.

Ракетный удар по Кривому Рогу: известно о 17 пострадавших

В результате вражеского удара по Кривому Рогу известно о 17 пострадавших, среди них - трое детей и 8 женщин. Об этом сообщил глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вечером произошла комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу. Два "Искандера-М" попали в сектор жилой застройки. На данный момент уже 17 пострадавших от вражеского обстрела. Среди них трое детей и 8 женщин. В больницах города сейчас находится 15 раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизнь", - сообщил Вилкул.

По его словам, продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

По информации на данный момент, повреждено 29 многоэтажных домов, из них около десяти – очень серьезно, один из домов фактически разрушен. Также повреждено до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки поражен объект инфраструктуры.

На данный момент 115 823 абонента отключены от электричества, при том что полчаса назад было отключено 161 тысяча - 45 177 переключили на другие линии.

По водоснабжению. Половина города на генераторах, систему удерживаем, но давление будет ниже. Без электричества 4 крупные котельные – это около 1400 домов. Котельная ЮГОКа в работе, к утру планируем восстановить теплоснабжение во всех 335 домах

- сказал Вилкул.

Напомним

Армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге. Армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вилкул Александр
9К720 Искандер
Кривой Рог