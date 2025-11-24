Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Київ • УНН
Кінострічка "Wicked: Чародійка. Частина 2" (Wicked: For Good) б'є рекорди в прокаті. Фільм-мюзикл зібрав 150 мільйонів доларів у Північній Америці та 76 мільйонів доларів за кордоном, досягнувши вражаючих 226 мільйонів доларів у всьому світі, повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
Такі цифри, як зазначається, - справжній подарунок для кінотеатрів, адже з літа відвідуваність серйозно зменшилася. Це також велика перемога для Universal, яка зробила сміливу ставку, розділивши популярне сценічне шоу на дві частини, кожна з яких мала стати блокбастером, щоб виправдати дорогу авантюру. "Wicked: Чародійка" стала хітом, зібравши 758 мільйонів доларів по всьому світу, що підготувало ґрунт для другого фільму, який також досяг статусу "гіганта".
Доповнення
Джон М. Чу зняв фільм "Wicked: Чародійка. Частина 2" з рейтингом PG, у якому знову знялися Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джефф Голдблюм, Мішель Єо та Джонатан Бейлі.