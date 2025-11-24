Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Ексклюзив
07:12 • 9016 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10741 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12767 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19606 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27585 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30494 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34899 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26644 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22696 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19962 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
80%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times 23 листопада, 22:54 • 10214 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 14476 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 12541 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09 • 14892 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 18484 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 9004 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 47111 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 124708 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 87699 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 92328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 534 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 33998 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 44689 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 46586 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 124713 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Brent
Fox News

Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Фільм "Wicked: For Good" зібрав $150 мільйонів у Північній Америці та $76 мільйонів за кордоном, досягнувши загальних світових зборів у $226 мільйонів. Це значний успіх для Universal, яка розділила популярне шоу на дві частини, кожна з яких стала блокбастером.

Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
x.com/wickedmovie

Кінострічка "Wicked: Чародійка. Частина 2" (Wicked: For Good) б'є рекорди в прокаті. Фільм-мюзикл зібрав 150 мільйонів доларів у Північній Америці та 76 мільйонів доларів за кордоном, досягнувши вражаючих 226 мільйонів доларів у всьому світі, повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Такі цифри, як зазначається, - справжній подарунок для кінотеатрів, адже з літа відвідуваність серйозно зменшилася. Це також велика перемога для Universal, яка зробила сміливу ставку, розділивши популярне сценічне шоу на дві частини, кожна з яких мала стати блокбастером, щоб виправдати дорогу авантюру. "Wicked: Чародійка" стала хітом, зібравши 758 мільйонів доларів по всьому світу, що підготувало ґрунт для другого фільму, який також досяг статусу "гіганта".

Доповнення

Джон М. Чу зняв фільм "Wicked: Чародійка. Частина 2" з рейтингом PG, у якому знову знялися Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джефф Голдблюм, Мішель Єо та Джонатан Бейлі.

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм
Північна Америка