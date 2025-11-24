Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката
Киев • УНН
Кинолента "Wicked: Чародейка. Часть 2" (Wicked: For Good) бьет рекорды в прокате. Фильм-мюзикл собрал 150 миллионов долларов в Северной Америке и 76 миллионов долларов за рубежом, достигнув впечатляющих 226 миллионов долларов по всему миру, сообщает Variety, пишет УНН.
Подробности
Такие цифры, как отмечается, - настоящий подарок для кинотеатров, ведь с лета посещаемость серьезно уменьшилась. Это также большая победа для Universal, которая сделала смелую ставку, разделив популярное сценическое шоу на две части, каждая из которых должна была стать блокбастером, чтобы оправдать дорогую авантюру. "Wicked: Чародейка" стала хитом, собрав 758 миллионов долларов по всему миру, что подготовило почву для второго фильма, который также достиг статуса "гиганта".
Дополнение
Джон М. Чу снял фильм "Wicked: Чародейка. Часть 2" с рейтингом PG, в котором снова снялись Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джефф Голдблюм, Мишель Йео и Джонатан Бейли.