Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми

У жовтні дні коротші, а вечори довші — ідеальний час, щоб подивитись щось вартісне. Неважливо, чи хочеться трилеру, тепла чи трохи драми. УНН пропонує підбірку фільмів які можна подивитись у вільний час.

Кохання з першого погляду (Love at First Sight) 2023

Хедлі випадково пропускає свій рейс до Лондона — і саме це зводить її з Олівером. Вони швидко знаходять спільну мову й проводять разом ніч у літаку, де між ними виникає несподівана хімія. Але після приземлення в хаосі лондонського аеропорту їм доводиться розлучитися… щоб зрозуміти, що ця зустріч — не випадкова.

Жанр: мелодрами, драми, романтичні.

Країна: США.

Режисер: Ванесса Кесвілл.

Актори: Гейлі Лу Річардсон, Бен Гарді, Роб Ділейні, Katrina Nare, Джаміла Джаміль, Том Тейлор.

Хороша людина (A Good Person) 2023

Після страшної автокатастрофи, у якій випадково загинула людина, життя Еллісон руйнується. Її мучать кошмари, депресія поглиблюється, і вона починає думати про самогубство. У цей темний період поруч опиняється батько її колишнього нареченого — чоловік, який намагається допомогти їй знайти сили жити далі. Їхня неочікувана дружба поступово змінює обох.Чи вдасться Еллісон знову стати життєрадісною та безтурботною особистістю чи наслідки скоєного призведуть до несподіваного фіналу?

Жанр: комедія, драми.

Країна: США, Канада.

Режисер: Зак Брафф.

Актори: Флоренс П'ю, Морґан Фрімен, Селест О’Коннор, Моллі Шеннон, Зої Лістер Джонс.

Нестримне весілля (Shotgun Wedding) 2022

Дарсі і Том мріють про ідеальне весілля на райському острові, але свято швидко виходить з-під контролю. Родинні суперечки, колишні стосунки і сварки відходять на другий план, коли на гостей нападають озброєні пірати і беруть їх у заручники. Тепер Дарсі й Том мають об’єднатися, щоб врятувати весілля і довести, що справжнє кохання здатне перемогти будь-які випробування.

Жанр: екшн, мелодрами, комедія, романтичні.

Країна: США.

Режисер: Джейсон Мур.

Актори: Дженніфер Лопез, Джош Дюамель, Ленні Кравіц, Дженніфер Кулідж, Соня Браґа, Чіч Марін.

Пастка для босів (Set It Up) 2018

Гарпер і Чарлі — асистенти двох вимогливих і нестерпних босів. Втомившись від постійного тиску, вони вирішують звести своїх керівників, щоб ті зайнялися романтичними стосунками і нарешті дали підлеглим трохи перепочинку. Спершу все йде за планом: начальники поводяться спокійніше і раніше йдуть з роботи. Але швидко виявляється, що роман між двома лідерами — це справжній хаос. Тепер Гарпер і Чарлі змушені розбиратися з наслідками своєї витівки і її несподіваними ускладненнями.

Жанр: мелодрами, комедія.

Країна: США.

Режисери: Клер Скенлон.

Актори: Зої Дойч, Ґлен Павелл, Люсі Лью, Тей Діґґз, Joan Smalls, Мередіт Гаґнер.

Мій коханий ворог (The Hating Game) 2021

Люсі та Джошуа — амбіційні помічники в об’єднаному видавництві, які конкурують за підвищення. Він — стриманий та дисциплінований, вона — яскрава і нестримна. Постійні зустрічі перетворюють суперництво на справжню війну, аж поки ненависть не переходить у пристрасть. Тепер їм доведеться балансувати між коханням і бажанням здобути омріяну посаду, адже зроблений раніше договір ставить усе під загрозу.

Жанр: мелодрами, комедія, романтичні.

Країна: США.

Режисер: Пітер Хатчінгс.

Актори: Люсі Гейл, Остін Стоввел, Корбін Бернсен, Сакінае Джеффрі, Яша Джексон.