Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

$41.760.03
48.660.10
ukenru
17:01 • 6930 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33 • 15019 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 18979 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 29055 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 19406 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21007 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 22544 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22056 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20919 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19581 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
77%
751мм
Популярнi новини
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05 • 11060 перегляди
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 5014 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21620 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року13:20 • 8456 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32 • 4300 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 29058 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 43193 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 41562 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 48061 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 105119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Педро Санчес
Бен Аффлек
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Київська область
Новгород-Сіверський
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 3294 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 21805 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 36365 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 27581 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 83692 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Фільм

Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3284 перегляди

Акторка Дженніфер Лопес, за даними інсайдерів, одержима ідеєю повернути колишнього чоловіка Бена Аффлека, використовуючи чаклунство та астрологію. Вона також продовжує жити в їхньому спільному особняку вартістю 68 мільйонів доларів.

Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

Акторка Дженніфер Лопес досі одержима ідеєю повернути колишнього чоловіка Бена Аффлека, який понад рік тому подав на розлучення та втік у гори. Інсайдери кажуть, що вона навіть звертається до чаклунства та астрології в останній відчайдушній спробі знову звести їх разом, передає УНН з посиланням на RadarOnline.com.

Вона відмовляється визнати, що це кінець, вона переконана, що в їхній історії є щось більше, і не відпустить його 

– повідомив інсайдер.

56-річна Лопес також витрачає цілий статок на всілякі дрібниці, такі як ворожіння на картах Таро, вирівнювання чакр та очищення простору.

За словами колишнього візажиста, у Джей Ло навіть є практик сантерії на ім'я Мерл Гонсалес, яка проводить ритуали вуду від її імені.

Ніби спалювання шавлії та співи під молодиком змусять Бена повернутися 

– пояснило джерело.

Є ще одна ознака того, що Лопес не збирається покидати Бенів квартал. Вона все ще живе в особняку вартістю 68 мільйонів доларів, який вони спільно використовували, понад рік тому після того, як вони виставили його на продаж.

Експерти сказали, що їм потрібно знизити ціну щонайменше на 15%, якщо вони дійсно серйозно налаштовані на продаж. Хоча Аффлек із задоволенням погодився б на зниження ціни, бо не може дочекатися, щоб продовжити своє життя далі, Джей Ло, як повідомляється, відмовляється.

Жити в будинку, який вони купили разом, дуже нездорово. Одна річ у Дженніфер — це те, що вона неймовірно вперта. Коли вона в чомусь переконана, вона не здається. Це один із секретів її величезного успіху і чудова риса в цьому сенсі, але це не є позитивним моментом, коли справа доходить до її любовного життя — це тримає її в пастці 

- сказало джерело.

Інсайдери вказують на інші інциденти як доказ того, що вона сподівається повернути Аффлека, чіпляючись за минуле, як-от коли вона взяла 13-річного сина Аффлека, Семюеля — свого колишнього пасинка — на шопінг у Беверлі-Гіллз, будучи одягненою для клубу в укорочений топ та чорні штани з низькою талією.

Інсайдер назвав трюк "жахливим", додавши: "Це було так дивно і так очевидно, що це була спроба привернути увагу Бена. Це справді привернуло його увагу, але не в хорошому сенсі".

Доповнення

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на червоній доріжці після розлучення на прем'єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку. Лопес зіграла головну роль та виступила виконавчим продюсером фільму разом з Аффлеком.

Під час недавнього інтерв'ю для шоу "Дивись, що відбувається у прямому ефірі", Дженіфер Лопес відповіла на запитання про найкращого екранного партнера для поцілунків.

"Я тільки що знімалася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, на мою думку, він цілувався найкраще", - розповіла акторка.

Павло Зінченко

Новини СвітуУНН Lite
Бен Аффлек
Фільм
Шлюб
Дженніфер Лопес
Нью-Йорк