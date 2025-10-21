Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

Акторка Дженніфер Лопес досі одержима ідеєю повернути колишнього чоловіка Бена Аффлека, який понад рік тому подав на розлучення та втік у гори. Інсайдери кажуть, що вона навіть звертається до чаклунства та астрології в останній відчайдушній спробі знову звести їх разом, передає УНН з посиланням на RadarOnline.com.

Вона відмовляється визнати, що це кінець, вона переконана, що в їхній історії є щось більше, і не відпустить його – повідомив інсайдер.

56-річна Лопес також витрачає цілий статок на всілякі дрібниці, такі як ворожіння на картах Таро, вирівнювання чакр та очищення простору.

За словами колишнього візажиста, у Джей Ло навіть є практик сантерії на ім'я Мерл Гонсалес, яка проводить ритуали вуду від її імені.

Ніби спалювання шавлії та співи під молодиком змусять Бена повернутися – пояснило джерело.

Є ще одна ознака того, що Лопес не збирається покидати Бенів квартал. Вона все ще живе в особняку вартістю 68 мільйонів доларів, який вони спільно використовували, понад рік тому після того, як вони виставили його на продаж.

Експерти сказали, що їм потрібно знизити ціну щонайменше на 15%, якщо вони дійсно серйозно налаштовані на продаж. Хоча Аффлек із задоволенням погодився б на зниження ціни, бо не може дочекатися, щоб продовжити своє життя далі, Джей Ло, як повідомляється, відмовляється.

Жити в будинку, який вони купили разом, дуже нездорово. Одна річ у Дженніфер — це те, що вона неймовірно вперта. Коли вона в чомусь переконана, вона не здається. Це один із секретів її величезного успіху і чудова риса в цьому сенсі, але це не є позитивним моментом, коли справа доходить до її любовного життя — це тримає її в пастці - сказало джерело.

Інсайдери вказують на інші інциденти як доказ того, що вона сподівається повернути Аффлека, чіпляючись за минуле, як-от коли вона взяла 13-річного сина Аффлека, Семюеля — свого колишнього пасинка — на шопінг у Беверлі-Гіллз, будучи одягненою для клубу в укорочений топ та чорні штани з низькою талією.

Інсайдер назвав трюк "жахливим", додавши: "Це було так дивно і так очевидно, що це була спроба привернути увагу Бена. Це справді привернуло його увагу, але не в хорошому сенсі".

Доповнення

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на червоній доріжці після розлучення на прем'єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку. Лопес зіграла головну роль та виступила виконавчим продюсером фільму разом з Аффлеком.

Під час недавнього інтерв'ю для шоу "Дивись, що відбувається у прямому ефірі", Дженіфер Лопес відповіла на запитання про найкращого екранного партнера для поцілунків.

"Я тільки що знімалася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, на мою думку, він цілувався найкраще", - розповіла акторка.