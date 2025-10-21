$41.760.03
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
15:33 • 13666 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07 • 18071 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 27581 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 18745 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 20833 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 22431 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22002 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20881 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19552 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

Актриса Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека, используя колдовство и астрологию. Она также продолжает жить в их общем особняке стоимостью 68 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Актриса Дженнифер Лопес до сих пор одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека, который более года назад подал на развод и сбежал в горы. Инсайдеры говорят, что она даже обращается к колдовству и астрологии в последней отчаянной попытке снова свести их вместе, передает УНН со ссылкой на RadarOnline.com.

Она отказывается признать, что это конец, она убеждена, что в их истории есть нечто большее, и не отпустит его 

– сообщил инсайдер.

56-летняя Лопес также тратит целое состояние на всевозможные мелочи, такие как гадание на картах Таро, выравнивание чакр и очищение пространства.

По словам бывшего визажиста, у Джей Ло даже есть практик сантерии по имени Мерл Гонсалес, которая проводит ритуалы вуду от ее имени.

Будто сжигание шалфея и пение под новолуние заставят Бена вернуться 

– пояснил источник.

Есть еще один признак того, что Лопес не собирается покидать квартал Бена. Она все еще живет в особняке стоимостью 68 миллионов долларов, который они совместно использовали, более года назад после того, как они выставили его на продажу.

Эксперты сказали, что им нужно снизить цену как минимум на 15%, если они действительно серьезно настроены на продажу. Хотя Аффлек с удовольствием согласился бы на снижение цены, потому что не может дождаться, чтобы продолжить свою жизнь дальше, Джей Ло, как сообщается, отказывается.

Жить в доме, который они купили вместе, очень нездорово. Одна вещь в Дженнифер — это то, что она невероятно упряма. Когда она в чем-то убеждена, она не сдается. Это один из секретов ее огромного успеха и отличная черта в этом смысле, но это не является позитивным моментом, когда дело доходит до ее любовной жизни — это держит ее в ловушке 

- сказал источник.

Инсайдеры указывают на другие инциденты как доказательство того, что она надеется вернуть Аффлека, цепляясь за прошлое, например, когда она взяла 13-летнего сына Аффлека, Сэмюэля — своего бывшего пасынка — на шопинг в Беверли-Хиллз, будучи одетой для клуба в укороченный топ и черные брюки с низкой талией.

Инсайдер назвал трюк "ужасным", добавив: "Это было так странно и так очевидно, что это была попытка привлечь внимание Бена. Это действительно привлекло его внимание, но не в хорошем смысле".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на красной дорожке после развода на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Лопес сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером фильма вместе с Аффлеком.

Во время недавнего интервью для шоу "Смотри, что происходит в прямом эфире", Дженнифер Лопес ответила на вопрос о лучшем экранном партнере для поцелуев.

"Я только что снималась в фильме с Бреттом Голдштейном, и, по моему мнению, он целовался лучше всех", - рассказала актриса.

Павел Зинченко

