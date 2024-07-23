«Симпсоны» могут предсказать победу Камалы Харрис на выборах в США

На фоне выдвижения кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США, пользователи соцсетей вспомнили культовый эпизод "Симпсонов" под названием "Барт в будущем", в котором Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.

Передает УНН со ссылкой на CBS News и El Canal de Noticias Dominicanos.

Детали

Мультсериал "Симпсоны" Мэтта Гроунинга известен тем, что предсказывает будущие события, и кандидатура Камалы Харрис на выборах президента США - еще один пример.

Эпизод шоу "Барт в будущем", вышедший в эфир в 2000 году, казалось, предсказал еще больше подробностей того, что вскоре могло произойти в реальной жизни: Лиза Симпсон становится президентом и носит фиолетовый костюм и жемчуг, которые невероятно похожи на то, что носила Камала Харрис, которая сейчас баллотируется в президенты, во время инаугурации вице-президента.

"Предвидение @TheSimpsons, в котором я горжусь быть частью", - написала Джин, опубликовав рядом изображение Лизы и Харриса в поразительно похожих нарядах.

Штаб Трампа переключився на протистояння із Гарріс на президентських перегонах – Reuters

Сценарист сериала Эл Джин выложил соответствующую аналогию в социальных сетях в воскресенье, вскоре после того, как Джо Байден объявил, что выбывает из президентской гонки в 2024 году.

Наследство Трампа

В эпизоде о Барте в будущем президент Лиза Симпсон рассказывает о том, что "унаследовала довольно значительный бюджетный кризис от президента Трампа".

Также интересно, что в 2016 году Мэтт Гронинг в интервью Guardian предсказал, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов.

Мы предсказывали, что он станет президентом в 2000 году, но [Трамп], конечно, было самым абсурдным шутливым именем, которое мы могли придумать в то время, и это все еще правда. Это вне сатиры - сказал он.

Трампу під силу відповісти на погрози і покласти край війні росії проти України - Майк Джонсон

Покушение, штурм Капитолия и COVID

В эпизоде 1996 года под названием "Лиза - идолопоклонница" Лизу застрелили, когда она стояла на крыше здания, в сцене, очень напоминающей покушение на Трампа, которое произошло в начале этого месяца.

Эпизод был снят с трансляции в Великобритании на следующий день после того, как в бывшего президента стреляли во время его предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Демпартія, ймовірно, встановила рекорд за кількістю зібраних коштів для передвиборчої кампанії Камали Гарріс - ЗМІ

Сериал также правильно предсказал бунт на Капитолии, финал "Игры престолов", пандемию коронавируса и тому подобное.

Справочно

"Симпсоны как пророчество стали одной из самых прочных загадок нашего времени", пишут пользователи соцсетей.

В 2012 году шоу предсказывало элементы шоу Леди Гаги во время перерыва Суперкубка 2017 года, вплоть до ее блестящего наряда. Он также предсказал исход предпоследнего эпизода "Игры престолов", когда пародировал шоу в 2017 году - за два года до того, как этот эпизод "GOT" вышел в эфир.

В ОП назвали розмову Зеленського з Трампом конструктивною та теплою