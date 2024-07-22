В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп способен ответить на угрозы и требования противникам по всему миру; кандидат от республиканцев поддержит мир силой.

Об этом в интервью ABC News сообщил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США, передает УНН.

Детали

В интервью ABC News Майк Джонсон ответил на ряд вопросов, касающихся полномасштабной агрессии рф против Украины.

Отвечая на вопрос о заявлениях Трампа положить конец войне россии против Украины за один день, Джонсон отметил, что, проявив силу представляется возможным "положить конец этому конфликту".

Я очень уверен в том, что президент Трамп сможет. Мы поддерживаем мир силой. У нас не было такого за три с половиной года правления администрации Байдена. Все произошло с точностью до наоборот - сказал спикер Палаты представителей США

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Представителю Республиканской партии напомнили, что Трамп обещал положить конец войне рф-Украина за один день, на что Майк Джонсон ответил следующее:

Президент Трамп имеет возможность ответить на телефонный звонок и высказать угрозы и требования противникам по всему миру, на которые они обращают внимание, потому что они в некотором смысле боятся его. В этом есть реальная ценность.

Напомним

Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти.

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