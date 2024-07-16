Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

Борис Джонсон выразил уверенность в решительной поддержке Трампом Украины и защите демократии. Об этом сообщает Борис Джонсон в X, передает УНН.

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Борис Джонсон в своем Твиттере сообщил о встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом, отметив, что Трамп находится в отличной форме после недавнего покушения на его жизнь.

Приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии - заявил Борис Джонсон.

Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти