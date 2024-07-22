Украина начинает подготовительные встречи на уровне министров и советников перед вторым Саммитом мира - Кулеба

Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира. Об этом заявил в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщили УНН в МИД Украины.

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Глава МИД напомнил об успешном проведении первого Саммита мира и сообщил, что "Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира".

Он, как указано, подчеркнул, что "именно коллективная сила, единство и решимость мира будет иметь влияние на россию и обеспечит достижение справедливого и длительного мира для Украины".

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