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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина начинает подготовительные встречи на уровне министров и советников перед вторым Саммитом мира - Кулеба

Украина начинает подготовительные встречи на уровне министров и советников перед вторым Саммитом мира - Кулеба

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 11:11  •  17239 просмотра

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Украина начинает подготовительные встречи перед вторым Саммитом мира. Дмитрий Кулеба отметил важность единства мира для достижения справедливого мира для Украины.

Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира. Об этом заявил в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщили УНН в МИД Украины.  

Детали

Глава МИД напомнил об успешном проведении первого Саммита мира и сообщил, что "Украина начинает серию подготовительных встреч на уровне министров и советников по национальной безопасности перед вторым Саммитом мира".

Он, как указано, подчеркнул, что "именно коллективная сила, единство и решимость мира будет иметь влияние на россию и обеспечит достижение справедливого и длительного мира для Украины".

Зеленский о подготовке ко Второму Саммиту мира: "Скоро рабочие группы начнут обсуждать все аспекты Формулы мира"18 июля 2024, 11:52 • 27954 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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