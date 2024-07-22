Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать избирателям, что его вероятная новая соперница, вице-президент Камала Харрис, приложила руку к двум проблемам, которые он будет использовать для победы в ноябре: иммиграции и стоимости жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Источники в кампании Трампа сообщили, что Харрис, Трамп редставит в качестве "второго пилота" политики администрации Байдена, которая, по его мнению, стоит за обоими источниками недовольства избирателей.

По данным Reuters, представители Трампа уже несколько недель готовилась к встрече с Харрис, если Байден откажется от участия в выборах и ее выдвинут от демократической партии.

Кампания Трампа дала понять, что будет как можно теснее связывать ее с иммиграционной политикой Байдена, которая, по мнению республиканцев, виновата в резком увеличении количества людей, нелегально пересекающих южную границу с Мексикой.

Вторая линия атаки будет вращаться вокруг экономики. Опросы общественного мнения постоянно показывают, что американцы недовольны высокими ценами на продукты питания и топливо, а также процентными ставками, которые сделали покупку жилья менее доступной.