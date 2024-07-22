Телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа был положительным, конструктивным и теплым. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква журналистам, передает корреспондент УНН.

Разговор был позитивный, конструктивный, теплый. Говорили о том о, что мы выложили на сайте ... Очень положительный факт, что такой разговор состоялся, - сказал Жолква.

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20 июля Владимир Зеленский в сети Х подтвердил, что разговаривал с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились во время личной встречи обсудить шаги, которые могут как можно быстрее восстановить справедливый мир для Украины.

Бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social комментируя телефонный разговор с Владимиром Зеленским, назвав его "очень хорошим".

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что во время телефонного разговора между Зеленским и Трампом было принципиальное согласие обеих сторон на встречу, но говорить о времени ее проведения рано. Команды еще будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможным.