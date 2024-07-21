Президент Владимир Зеленский комментируя идею кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну за 24 часа, заявил, что вопрос какой ценой и кто будет платить. Об этом он сказал в интервью ВВС, пишет УНН.

Все будут счастливее, если один человек в мире, неважно, Трамп или нет...Ладно пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить войну в течение 24 часов. Вопрос какой ценой и кто будет платить - сказал Зеленский.

На вопрос, считает ли он, что платить будет Украина, Зеленский ответил: «Нет, я не имею в виду, что его идея заставить нас платить. Но если он хочет - это сделать за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас платить. Потому что понятно, как это сделать. Это означает просто остановиться и отдать, забыть. Без санкций, без ничего. путин заберет территорию, путин создаст победу для своего общества, для мира и все. Никто не сядет в тюрьму, ничего не будет. Никакой ответственности, никакого трибунала, ничего, ноль. Да, это очень простой путь, мы никогда на это не пойдем. Никогда».

Зеленский заявил, что не существует ни одного человека в мире, который может заставить Украину это сделать.

Потому что речь идет не об одном президенте или десяти людях, речь идет о нации - подчеркнул Зеленский.

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Дополнение

Владимир Зеленский считает, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания президентом США будет «тяжелой работой, но украинцы трудолюбивые».

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Зеленский ранее заявлял, что Дональд Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны.

Politico сообщало, что план Трампа по НАТО может включать нерасширение на восток.