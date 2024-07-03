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План Трампа щодо НАТО може включати нерозширення на схід – Politico

Київ • УНН

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Трамп може розглянути можливість відмовитися від розширення НАТО на схід і запропонувати дворівневу систему зі зниженими гарантіями безпеки США для членів Альянсу, які не виконують цільові показники витрат на оборону, якщо його переоберуть на другий термін.

План Трампа щодо НАТО може включати нерозширення на схід – Politico

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід. Про це повідомило видання Politico з посиланням на колишніх посадовців з команди 45-го президента США, які, ймовірно, працюватимуть під час його другого терміну у разі переобрання, передає УНН.

Деталі

Як розповіли двоє співрозмовників, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід. Зокрема, це стосується України та Грузії.

Також співрозмовники Politico заявили, що план Трампа може включати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про те, скільки тимчасово окупованих територій України "Москва може зберегти".

Доповнення

Водночас співрозмовники стверджують, що план щодо НАТО не передбачає вихід США з Альянсу, про що Трамп неодноразово заявляв. Але буде запропонована так звана "дворівнева система НАТО", пише видання. Вона полягає в тому, що країни-члени Альянсу, які не досягли цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантіями безпеки США".

Також, за словами співрозмовників, у разі переобрання Трампа президентом США залишать свою ядерну парасольку над Європою, зберігши військово-морські сили, авіацію та бази в Німеччині, Великій Британії та Туреччині. Втім вони стверджують, що основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук США до європейських держав.

Верховний суд США вирішив, що Трамп може мати імунітет у справі у справі про штурм Капітолія01.07.24, 23:09 • 25959 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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