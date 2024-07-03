План Трампа по НАТО может включать нерасширение на восток - Politico

Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на бывших чиновников из команды 45-го президента США, которые, вероятно, будут работать во время его второго срока в случае переизбрания, передает УНН.

Детали

Как рассказали двое собеседников, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток. В частности, это касается Украины и Грузии.

Также собеседники Politico заявили, что план Трампа может включать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о том, сколько временно оккупированных территорий Украины "Москва может сохранить".

Дополнение

В то же время собеседники утверждают, что план по НАТО не предусматривает выход США из Альянса, о чем Трамп неоднократно заявлял. Но будет предложена так называемая "двухуровневая система НАТО", пишет издание. Она заключается в том, что страны-члены Альянса, которые не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, "не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности США".

Также, по словам собеседников, в случае переизбрания Трампа президентом США оставят свой ядерный зонтик над Европой, сохранив военно-морские силы, авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции. Впрочем, они утверждают, что основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конце концов перейдет из рук США в европейские государства.

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