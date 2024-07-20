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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 22:39  •  854 просмотра

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Президент Украины Зеленский подтвердил телефонный разговор с экс-президентом США Трампом. Они договорились обсудить шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине во время личной встречи.

Владимир Зеленский в сети Х подтвердил, что имел разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, они договорились обсудить во время личной встречи, какие шаги могут принести мир в Украине.

Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.

Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.

Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Ежедневно продолжаются российские нападения на наши города и села.

Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным.

написал Зеленский

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор19 июля 2024, 22:23 • 3353 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
pensilvaniyaПенсильвания
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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