Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский в сети Х подтвердил, что имел разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

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Как сообщил Зеленский, они договорились обсудить во время личной встречи, какие шаги могут принести мир в Украине.

Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.

Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.

Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Ежедневно продолжаются российские нападения на наши города и села.

Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным. написал Зеленский

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор