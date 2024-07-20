Зеленский подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский подтвердил телефонный разговор с экс-президентом США Трампом. Они договорились обсудить шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине во время личной встречи.
Владимир Зеленский в сети Х подтвердил, что имел разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Детали
Как сообщил Зеленский, они договорились обсудить во время личной встречи, какие шаги могут принести мир в Украине.
Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.
Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.
Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Ежедневно продолжаются российские нападения на наши города и села.
Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным.
Трамп и Зеленский провели телефонный разговор19 июля 2024, 22:23 • 3353 просмотра