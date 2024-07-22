Киев • УНН
После отказа Байдена от участия в выборах, доноры Демпартии за 5 часов собрали $27,5 млн для кампании Камалы Харрис. Это может быть рекордом по сбору средств для предвыборной кампании.
После того, как Джо Байден отказался от участия в президентской кампании и поддержал вице-президента Камалу Харрис, доноры Демократической партии успели лишь за полдня передать более 27 млн долларов в пользу нового кандидата на президентский пост в США.
Пишет УНН со ссылкой на Politico, NYT и Sveriges Television.
Детали
Неправительственная организация ActBlue, которая работает с кандидатами от демократической партии, сообщила, что пожертвования вице-президенту США Камале Харрис (Демократическая партия) достигли 27,5 миллионов долларов США за первые 5 часов после того, как лидер страны Джо Байден отказался от участия в президентской кампании.
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Actblue, связанная с демократами, должна была собрать 55 миллионов долларов только за воскресенье, сообщает американский новостной сайт Politico. Демпартия вероятно, установила рекорд по количеству собранных средств с момента заявления Джо Байдена, пишет SVT.
Справка
Джо Байден заявил, что хочет, чтобы нынешний вице-президент был выдвинут партией в качестве нового кандидата в президенты. Кампания Байдена также официально переименовалась в "Харрис за президента".Это дало ей немедленный доступ к счету, на котором в конце июня находилось 96 миллионов долларов, отмечает NYT.
На внутреннем собрании лидеры кампании заявят, что они будут работать теперь на Камалу Харрис.
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