Выборы в США: руководители Демократической партии во всех штатах поддержат Харрис - Reuters

Главы демократической партии всех штатов в воскресенье, 21 июля, поддержали вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата в президенты от партии, которая будет бороться с кандидатом от республиканцев и бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, руководители демократической партии провели конференц-звонок после того, как президент Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки.

"После заявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться за кандидатом, который имеет опыт победы на сложных выборах и является проверенным лидером по вопросам, важным для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с применением оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики. Этот человек - наш действующий вице-президент Камала Харрис", - сказал в своем заявлении президент Ассоциации демократических комитетов штатов Кен Мартин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что группа поддержала кандидатуру вице-президента, а один из источников заявил о "полной поддержке" ее выдвижения на первое место.

Многие демократы быстро поддержали Харрис в качестве кандидата в президенты от партии против Трампа на ноябрьских выборах, но некоторые влиятельные члены партии, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, хранили молчание.

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