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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выборы в США: руководители Демократической партии во всех штатах поддержат Харрис - Reuters

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 06:26  •  5723 просмотра

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Лидеры Демократической партии всех штатов поддержали вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата в президенты. Это произошло после того, как Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки.

Главы демократической партии всех штатов в воскресенье, 21 июля, поддержали вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата в президенты от партии, которая будет бороться с кандидатом от республиканцев и бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, руководители демократической партии провели конференц-звонок после того, как президент Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки.

"После заявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться за кандидатом, который имеет опыт победы на сложных выборах и является проверенным лидером по вопросам, важным для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с применением оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики. Этот человек - наш действующий вице-президент Камала Харрис", - сказал в своем заявлении президент Ассоциации демократических комитетов штатов Кен Мартин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что группа поддержала кандидатуру вице-президента, а один из источников заявил о "полной поддержке" ее выдвижения на первое место.

Многие демократы быстро поддержали Харрис в качестве кандидата в президенты от партии против Трампа на ноябрьских выборах, но некоторые влиятельные члены партии, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, хранили молчание.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года22 июля 2024, 02:54 • 76088 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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