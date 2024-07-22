"Мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение Джо Байдена. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

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В своем комментарии относительно отказа Джо Байдена от участия в выборах 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США за его неизменную поддержку Украины в борьбе за свободу. Зеленский подчеркнул, что сильная двухпартийная поддержка со стороны США была и остается критически важной для Украины.

Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку нашей борьбы за свободу, которая вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах была и продолжает быть критической - отметил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что важные решения, принятые Байденом в течение его президентства, останутся в истории как смелые шаги в ответ на сложные времена.

Зеленский выразил уважение к решению Байдена не участвовать в следующих выборах, назвав его "жестким, но сильным". Президент Украины отметил, что Байден поддерживал Украину в критический момент истории, помог противостоять российской агрессии и продолжал оказывать поддержку в условиях войны.

Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что продолжение сильного лидерства Америки не даст российскому злу достичь успеха или заставить свою агрессию окупиться - подчеркнул Владимир Зеленский.

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