Представлений от Президента на министров до сих пор нет - нардеп

Представлений Президентом Владимиром Зеленским на должности министров в новом правительстве, в котором в настоящее время обязанности министров обороны и иностранных дел исполняют временно исполняющие обязанности министров, в парламент пока так и не поступило, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Последнее обновление по Согласительному совету — представления о назначении министров нет. Будет ли оно вообще на этой неделе — неизвестно (я уже писал, что их будут быстро проводить, когда внесут). Никаких деталей по этому поводу руководство Рады от Президента не получало - написал Железняк.

"Представлений от Зеленского на должности министров обороны и иностранных дел нет", — подтвердил нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях.

Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп