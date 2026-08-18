Кандидаты на должности министров обороны и иностранных дел встретятся с фракциями, голосование завтра - нардеп

Кандидаты на должности министров обороны и иностранных дел, представления на которых делает Президент, сегодня, как ожидается, встретятся с парламентскими фракциями; представления на них ожидаются сегодня, а голосование в Верховной Раде — завтра, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

На Согласительном совете только что объявили, что сегодня у кандидатов состоится встреча с фракциями, а завтра — голосование за Минобороны и МИД. Представления, как я и писал, на Хмару и Сибигу внесут сегодня — написал Железняк.

Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат

"Насколько сообщают источники, Евгений Хмара пойдет на голосование уже не в статусе военнослужащего. Соответственно, менять закон под него не потребуется", — добавил Железняк.

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И.о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.