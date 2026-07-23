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Премьер Ирландии сегодня в Киеве для встречи с Зеленским

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

Михол Мартин сегодня в Киеве для переговоров с Президентом Украины и новым Премьер-министром. Обсуждают войну, поддержку ЕС и вступление Украины в блок.

Премьер Ирландии сегодня в Киеве для встречи с Зеленским

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сегодня находится в Киеве для двусторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на RTÉ.

Детали

Ожидается, что два лидера обсудят продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и поддержку ЕС стране во время председательства Ирландии в Совете Европейского Союза, включая переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Ирландии, как указано, также встретится с новым Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, назначенным на прошлой неделе.

Затем Мартин, как ожидается, посетит Верховную Раду Украины и встретится с её спикером Русланом Стефанчуком.

Они обсудят переговоры о вступлении Украины в ЕС и программы внутренних реформ, которые Украине необходимо провести для вступления в блок.

Выступая перед сегодняшним визитом, премьер-министр Ирландии заявил: "Мой визит в Киев в начале срока председательства Ирландии в ЕС важен для того, чтобы подчеркнуть неизменную солидарность ЕС и Ирландии с правительством Украины и народом Украины.

Пережив более четырёх лет жестокой агрессии против своего народа и территории, Украина продолжает демонстрировать огромную стойкость и мужество перед лицом непрерывных российских атак, которые в последние недели усилились на Киев и другие части страны.

Я решительно осуждаю эти действия, которые привели к значительным человеческим жертвам и риску дальнейших гуманитарных кризисов, и призываю Россию прекратить войну".

Премьер-министр Ирландии, как пишет издание, "также посетит гражданские районы Киева, пострадавшие от недавних ударов российских беспилотников и ракет, и встретится с международными организациями и благотворительными фондами, поддерживающими ирландское финансирование, которые оказывают помощь пострадавшим от атак".

С начала полномасштабного вторжения Ирландия предоставила Украине помощь на сумму более 500 миллионов евро, покрывая гуманитарные нужды, нелетальную военную помощь и финансирование для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры страны, отмечает издание.

Мартин заявил, что поддержка Украины является центральным приоритетом председательства Ирландии в ЕС и что его встречи с Зеленским и Корецким будут посвящены ситуации на местах и потребностям украинского правительства на пятом году полномасштабного вторжения России.

Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в формате Drone Deal02.07.26, 01:37 • 18084 просмотра

Юлия Шрамко

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