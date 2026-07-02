Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в формате Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Ирландии сотрудничество в области дронов в рамках формата Drone Deal. Об этом он сообщил в Дублине во время встречи с премьер-министром этой страны Михолом Мартином, информирует УНН.

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По словам главы государства, Ирландия "очень поддерживает Украину на протяжении всех лет этой войны России против нашей независимости".

Несмотря на нейтральный статус страны, Ирландия не осталась нейтральной в своих чувствах - отметил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость дополнительных шагов в сфере безопасности, прежде всего касательно европейской антибаллистической программы.

"Сегодня мы начали разговор с Ирландией о сотрудничестве в области дронов. Я предложил Ирландии наш формат Drone Deal, который позволяет построить прямое и действенное сотрудничество по самым современным технологиям, проверенным войной. Говорили и о дополнительных санкционных шагах против России, которые могут помочь приблизить реальное окончание этой войны", - рассказал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прервал свою поездку в Ирландию из-за угрозы мощного ракетно-дронового удара по Украине.

Украина может вступить в ЕС во время войны, но это будет процесс, основанный на заслугах - премьер Ирландии