Как помочь домашним животным в жару - советы

Жара представляет опасность не только для людей, но и для домашних животных. Перегрев может привести к серьезным нарушениям в работе внутренних органов, а в отдельных случаях — даже угрожать жизни. В комментарии УНН ветеринарный врач Елизавета Бабий рассказала, как распознать первые признаки теплового удара, когда нужно срочно обращаться к ветеринару и как правильно помочь питомцу пережить жару.

Когда перегрев становится опасным для животного

Как отмечает Бабий, прежде всего, необходимо понимать, что перегрев — это состояние, когда организм животного неэффективно отдает тепло.

"Температура может подниматься, и это представляет огромные риски за счет того, что сама по себе она влияет на внутренние процессы. Плюс наибольшее влияние оказывают механизмы, которыми организм пытается уравновеситься. То есть — это выражается в том, что, прежде всего, расширяются сосуды. Идет увеличенный приток крови, чтобы увеличить площадь отдачи тепла. Если это незначительный момент, то это может вызвать просто незначительные, например, отеки тканей вокруг крупных сосудов. Но, если это уже идет какой-то серьезный процесс — длительный перегрев или при очень высокой температуре, — то он может влиять прежде всего на работу мозга и почек. То есть это очень важные для жизни органы", — говорит Бабий.

Она подчеркивает, что основные симптомы, по которым владельцы могут заподозрить, что что-то не так, — это сильная одышка, обильное слюноотделение (организм пытается отдать лишнюю теплую жидкость, чтобы вместе с ней также понемногу снижать температуру), вялость, ярко-красные слизистые оболочки, и нежелание двигаться и пассивность.

"Это начальные этапы, на которых еще владелец может как-то попытаться исправить ситуацию дома. Если же возникает рвота, диарея, шаткая походка, судороги, потеря сознания — это уже очень серьезно, это просто нужно сразу все бросать и бежать с животным в ветклинику. И такие симптомы еще можно будет как-то корректировать у крупных животных. Если, к сожалению, у грызунов такое будет проявляться или у экзотических птиц, то, скорее всего, помочь им уже не удастся, поэтому к ним нужно быть очень внимательными", — добавляет Бабий.

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Прогулки в жару

По словам врача, выгул животного в жару зависит от многих факторов.

"Вообще комфортный вариант температуры для животного — 24-28 градусов. Все, что выше — это уже идет фактор стресса. А, если же мы говорим, например, о животном с длинной шерстью или с очень густым подшерстком, то эта величина, скажем, смещается еще больше и должна составлять вообще от 16 до 20 градусов. Поэтому если, например, ваша собачка выводит вас погулять утром… как рекомендуется, очень рано и поздно вечером, то она может находиться на солнце до рекомендованных 10 часов утра. Если же она вас, например, выводит в час дня, то, я думаю, не более 10–15 минут вам будет безопасно с вашей собачкой находиться на открытом солнце, не более", — отмечает врач.

В то же время, она подчеркивает, что изменение графика выгула животного может повлиять на него.

"Животные очень чувствительны к любым изменениям, особенно в режиме. Но риски возникновения каких-то нежелательных, скажем, реакций на изменение графика, они намного меньше, чем все те состояния, которые могут быть вызваны перегревом. Поэтому это обычно более оправдано. Получается, у нас основная проблема начинается с вечерним выгулом, потому что увеличивается промежуток времени между ними. Утренние выгулы, как правило, они абсолютно спокойные. В таком случае, если есть возможность, можно сделать дополнительный выгул в середине дня. Вот чисто справить естественные нужды: 10–15 минут там, условно, вы зашли, взяли кофе, и пока вы его пьете, животное сделало свои дела, и пошли домой. В таком случае это прекрасно", — добавляет ветврач.

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Как охладить животное в жару

По словам Бабий, резкое охлаждение животного может вызвать серьезные последствия. Она подчеркивает, что резких перепадов температуры делать не стоит, как, например, взять «нагретое» животное и окунуть в реку, озеро, водоем или обычную ванну.

«Проблема в том, что есть рефлекторная реакция сосудов. При перегреве они очень сильно расширяются. А если очень быстро нанести холодовое раздражение, это может вызвать шок — сосуды очень быстро сузятся. Получается, таким образом провоцируется очень сильный подъем давления, который вызовет как минимум тошноту и головокружение, а, к сожалению, иногда у животных в зоне риска, которые, скажем, не являются клинически здоровыми, это может даже вызвать разрыв крупных сосудов. То есть это является очень стрессовым фактором, который даже не всегда можно будет вылечить даже в амбулаторных условиях», — добавляет Бабий.

Также она подчеркивает, что еще одной ошибкой владельцев, как охладить животное, является прикладывание пакетов со льдом.

«Это классная идея сама по себе, но есть два нюанса. Во-первых, не на все места их можно накладывать. Во-вторых, надо использовать методику так называемого "сухого холода". То есть не напрямую пакет кладется на животное, а через какую-то ткань. Полотенце, не знаю, что угодно. Ну суть в том, чтобы оно было более рассеянное. Чтобы был рассеянный холод — это важно», — отмечает врач.

Кроме того, владельцы животных часто оставляют их в закрытых автомобилях, что очень плохо влияет на домашнего питомца.

«Это, наверное, самое страшное, что можно сделать, потому что сейчас автомобили делаются из небольшого количества металла, а в основном из пластика, который очень быстро и значительно долго потом удерживает тепло. То есть температура в салоне очень быстро и стремительно будет подниматься. Плюс какие-то могут быть и контактные моменты. Например, просто животное поставит лапку на пластиковые элементы салона, что может вызвать ожоги», — отметила врач.

Также, по ее словам, важной является защита лап животных на улице, поэтому стоит пользоваться обувью или защитными кремами.

«Самый эффективный, наверное, метод — это специальные тапочки. Это элементы, которые можно, как носочек, надеть на лапы. Они являются наиболее такими и эффективными, и безопасными, потому что они, кроме того, что защищают от термовоздействия, они еще имеют и защиту от механического какого-то воздействия — порезов, царапин и тому подобное. Есть защитные гели или мази. Они делают незначительную защитную пленку, но надо помнить, что подушечки лап — это производные кожи. И они достаточно быстро это все будут в себя всасывать. То есть на какую-то недолгую, совсем короткую прогулку — это вариант. Но если все же планируется что-то более длительное, потом надо либо идти уже все же домой, либо все время обновлять этот слой на подушечке», — подчеркивает врач.

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Рацион животных в жару

Кроме того, по словам ветврача, животные в жару могут отказываться от еды, что является абсолютно нормальной реакцией. В таком случае можно без изменения рациона перейти на одноразовое кормление вечером, чтобы иметь запас веществ на активную вечернюю прогулку, когда становится прохладно.

«Или если это корм, то к нему просто по факту добавлять больше воды. Если это натуральное кормление, можно добавлять элементы, которые содержат большее количество жидкости, то есть в наших реалиях это больше овощей, богатых клетчаткой. Это лучшее, что можно делать. Это и будет помогать желудочно-кишечному тракту. Потому что пересматривать рацион полностью, например, вносить в него какие-то изменения не всегда уместно, так как животное может на смену рациона отреагировать. И если, например, это животное, которое имеет какие-то медицинские показания, оно должно все время есть один стабильный корм лечебный в соответствии с его потребностями состояния здоровья, поэтому полностью менять необходимости нет», — резюмировала Бабий.

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