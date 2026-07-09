Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности

Домашние питомцы могут демонстрировать поведение, напоминающее симптомы болезни, даже если физически они здоровы. В то же время за схожими проявлениями нередко скрываются настоящие проблемы со здоровьем. Ветеринарный врач Елизавета Бабий рассказала специально для УНН, почему животные иногда "симулируют" недомогание, как распознать манипуляцию и когда владельцам стоит немедленно обращаться к специалисту.

Почему животные иногда симулируют болезнь

По словам врача, животные хорошо умеют анализировать поведение людей и быстро находят способы получить желаемое. Они могут запоминать, какие действия приносят результат, и использовать это в общении с хозяевами. При этом такое поведение не всегда связано с сознательным подражанием болезни.

Животные очень часто способны подражать поведению хозяина. Кроме того, что они сами по себе очень умны и хитры, они умеют очень четко подметить, что нужно сделать, чтобы получить желаемое. Иногда они действительно могут демонстрировать поведение, которое на самом деле направлено на то, чтобы добиться своего. Чаще всего это такая попытка получить то, что можно - объяснила Елизавета Бабий.

Одним из самых распространенных примеров такого поведения врач называет отказ от привычного корма. По ее словам, некоторые кошки быстро понимают, что после пропущенного приема пищи их "жалеют" и могут дать любимое лакомство, причем большую порцию.

Самый распространенный случай – это отказ от основного рациона. Котик знает, что если он не поест, владельцы начнут волноваться и могут дать что-то повкуснее. Так начинается манипуляция голодом. Но кот не понимает, что таким образом подражает поведению больного организма и просто пытается достичь своей цели - отметила ветеринар.

Когда странное поведение животного может свидетельствовать о настоящей болезни

В то же время не все странные проявления поведения следует списывать на хитрость животного, объяснила Елизавета Бабий. Особенно это касается ситуаций, когда кот или собака начинает справлять нужду не в отведенном месте. Во многих случаях такое поведение может свидетельствовать о серьезных медицинских проблемах, а не о манипуляции.

В основном так проявляются уже конкретно медицинские проблемы. Чаще всего это из-за нарушения мочеиспускания. Животное пытается показать, что что-то не так. Это своеобразный крик о помощи, обращение к владельцу, что уже есть проблема и с этим нужно разбираться - подчеркнула Елизавета Бабий.

По словам врача, иногда причиной необычного поведения становится и сильный стресс. Например, после шумных гостей или других неприятных для животного событий оно может демонстрировать протестное поведение. Однако такие случаи обычно имеют разовый характер.

Бывает, когда после какого-то стресса это действительно может быть акт обиды. Например, если дома были шумные гости или детей было слишком много. Тогда может быть разовый протест. Но если это повторяется раз, два, три, тогда это уже повод искать медицинскую причину и обращаться к врачу - подчеркивает специалистка.

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Отдельно ветеринарный врач обратила внимание на случаи, когда собаки или кошки демонстрируют хромоту или другие симптомы, а после получения лакомства мгновенно возвращаются к нормальному поведению. По ее мнению, это связано с тем, что животные хорошо понимают особенности человеческой реакции на болезнь.

Обычно, когда кот или собака болеют, то прячутся, потому что знают, что уязвимы и другое животное может на них напасть или обидеть. В то же время, они понимают, что у людей это работает совсем по-другому, и если ты больненький или несчастненький, можно получить больше внимания. Они очень быстро это замечают. В момент адаптации они очень четко понимают: чтобы получить желаемое, нужно вести себя определенным образом. Это просто метод достижения своей цели - объяснила Елизавета Бабий.

Может ли чрезмерная забота закрепить нежелательное поведение у животного

Кроме того, ветеринарный врач также отметила, что чрезмерное внимание владельцев во время лечения может непреднамеренно закреплять подобное поведение. Особенно это заметно после серьезных заболеваний, когда хозяева начинают чаще баловать питомца.

Бывает, что животное уже чувствует себя лучше, но понимает: если вести себя как больной, можно получить что-то вкусное. Тогда владельцы начинают нарушать рекомендации врача. А животное запоминает эту связь и в дальнейшем использует её в своих интересах - заметила врач.

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Самой главной ошибкой владельцев ветеринар назвала промедление с обращением за помощью. По её словам, самостоятельно отличить манипуляцию от настоящего заболевания бывает сложно даже опытным хозяевам.

На самом деле эта ошибка лишь одна - это затягивание. Если поведение животного изменилось, лучше понаблюдать недолго и обратиться к врачу. Потому что с одной стороны это может быть манипуляция, а с другой - единственный способ животного обратить ваше внимание на то, что ему нужна помощь - подвела итог Елизавета Бабий.

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