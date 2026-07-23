В Украине 23 июля дожди на юге и без осадков на остальной территории
Киев • УНН
В четверг, 23 июля, на юге Украины ожидаются умеренные дожди и грозы, в Одесской области и в Крыму значительные. На остальной территории будет без осадков, температура днем 21-26°.
В четверг, 23 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, 23 июля атмосферный фронт будет обусловливать в южной части умеренные, в Одесской области и в Крыму значительные дожди, грозы. На остальной территории поле слабо повышенного давления будет определять погоду без осадков, лишь на западе страны днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В южной части умеренные, в Одесской области и в Крыму значительные дожди, грозы, днем и на западе страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°, в восточных областях до 29°; в Карпатах 12-17°
В Киеве и области 23 июля ожидается безоблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха +21°...+23°.
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