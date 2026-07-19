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Мир вступает в фазу больших перемен: астролог назвала самые напряженные дни недели 20–26 июля

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует период перемен из-за завершения ретроградного Меркурия и оппозиции Юпитера с Плутоном. Ожидаются политические и экономические изменения, борьба за ресурсы и технологии.

Мир вступает в фазу больших перемен: астролог назвала самые напряженные дни недели 20–26 июля

Неделя 20–26 июля 2026 года может стать периодом важных изменений в политической, экономической и общественной сферах. На это время приходится сочетание нескольких значимых астрологических факторов, среди которых завершение ретроградного движения Меркурия, кульминация оппозиции Юпитера и Плутона и продолжение влияния Большой трапеции, рассказывает астролог Ксения Базиленко для читателей УНН.

Детали

Астролог считает, что сочетание этих аспектов может усилить процессы, которые уже длительное время развиваются в скрытом режиме. Вопросы, которые ранее оставались без внимания, могут выйти на первый план, а истинные мотивы отдельных политических и экономических решений — стать очевиднее.

Завершение ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий в знаке Рака 23–24 июля переходит в стационарную фазу. В астрологии этот период считается чувствительным для коммуникации, документов, переговоров и принятия важных решений.

В течение недели могут возникать задержки в делах, недопонимание, ошибки в документах, сложности во время переговоров и возвращение к вопросам, которые ранее остались нерешенными. Отдельное внимание прогноз уделяет темам семьи, жилья и недвижимости.

В то же время в конце недели ситуация должна постепенно стабилизироваться. Меркурий начнет набирать скорость, коммуникация станет понятнее, а дела, которые в последнее время тормозились, могут сдвинуться с места. Однако для важных решений астрологи советуют сохранять осторожность и не спешить.

Политические и общественные изменения

Одной из центральных тем недели в астрологическом прогнозе называют оппозицию Юпитера и Плутона. Ее связывают с масштабными процессами перераспределения политического, экономического и геополитического влияния.

На этом фоне могут усиливаться противоречия между влиятельными политическими группами, обостряться борьба за власть и контроль над политической повесткой дня. По прогнозу, в публичном пространстве могут проявляться вопросы, которые ранее оставались за кулисами.

В конце недели Солнце присоединяется к Юпитеру, что в астрологической интерпретации может усилить амбиции, стремление к лидерству и желание демонстрировать силу. Это может создавать дополнительное напряжение между влиятельными политическими фигурами и группами.

Отдельно астролог связывает этот период с возможными общественными протестами, активизацией общественных движений и усилением требований к власти. Также могут происходить кадровые изменения, перестановки во властных структурах, отставки отдельных должностных лиц или появление новых политических фигур.

По прогнозу, процессы обновления политических систем, которые уже продолжаются в разных странах, могут продолжаться до конца лета. Речь идет не только об отдельных политиках, но и об изменениях в политических командах, механизмах управления и старых моделях влияния.

Борьба за ресурсы и технологии

Еще одной важной темой недели может стать борьба за контроль над стратегическими ресурсами и финансовыми потоками. В центре внимания окажутся энергетика, банковская система, государственные бюджеты, крупные инвестиции, природные ресурсы и редкоземельные металлы.

Также особое значение могут приобрести высокие технологии, искусственный интеллект, цифровые активы, логистические маршруты, оборонная промышленность и контроль над ключевыми рынками.

Ксения Базиленко объясняет, что именно борьба за эти сферы может влиять на политические решения в ближайшие месяцы. В более широком контексте речь идет о конкуренции за технологическое лидерство, экономическое влияние и возможность формировать правила новой глобальной системы.

В финансовой сфере прогнозируются повышенная волатильность, резкие изменения настроений на рынках, громкие заявления банков и крупных корпораций, новости об инвестициях, санкциях и ограничениях. Также может усилиться интерес к цифровым активам и стратегическим технологиям.

Поэтому звезды советуют не принимать финансовых решений под влиянием паники, ажиотажа или громких информационных заголовков.

Самые напряженные дни недели

Особое внимание прогноз уделяет 22 и 24 июля. В эти дни может усилиться общий уровень напряжения, а информационное пространство стать одной из главных площадок борьбы.

Поэтому важно проверять информацию, критически относиться к громким заявлениям и не делать окончательных выводов только на основе эмоциональных сообщений.

Астрологи также не исключают в этот период обострения международной ситуации, усиления военно-политической напряженности, активизации природных процессов или техногенных инцидентов, которые могут привлечь значительное внимание.

В то же время астрологические аспекты не определяют конкретных событий и не могут служить точным прогнозом будущего. Они лишь описывают символический фон периода.

Прогноз для знаков зодиака

Овен

Овнам неделя может принести много энергии, новые идеи, творческие возможности и интересные знакомства. В то же время звезды советуют не спешить с финансовыми решениями и не вступать в борьбу за первенство без необходимости.

Телец

Тельцам астролог рекомендует сосредоточиться на вопросах семьи, дома и внутренней стабильности. Могут вернуться старые проблемы, требующие окончательного решения. Важные решения лучше не принимать под влиянием эмоций.

Близнецы

Близнецам звезды прогнозируют насыщенную общением неделю, новости и поездки. Из-за завершения ретроградного Меркурия стоит внимательно проверять документы и договоренности. В конце недели общение с окружением может стать проще.

Рак

Ракам нужно уделить внимание финансовым вопросам. Это может быть благоприятное время для пересмотра расходов и планов, однако с крупными покупками и важными финансовыми решениями лучше не спешить.

Лев

Львы могут почувствовать прилив сил, уверенности и желание достигать большего. В то же время усиление амбиций может привести к конфликтам, если пытаться давить на других. Взвешенность поможет использовать период продуктивнее.

Дева

Девам эта неделя больше подходит для завершения начатых дел, отдыха и наведения порядка в планах. Не стоит перегружать себя лишними обязанностями.

Весы

Весам могут открыться новые возможности для общения и сотрудничества. В то же время астролог советует не идеализировать новых знакомых и проверять обещания.

Скорпион

Скорпионам стоит сосредоточиться на карьере и профессиональном развитии. Возможны важные разговоры с руководством или новые перспективы. Однако конфликтов из-за власти и контроля лучше избегать.

Стрелец

Стрельцам звезды прогнозируют возможности для обучения, путешествий и расширения горизонтов. Новые предложения могут оказаться перспективными, но окончательные решения лучше принимать не спеша.

Козерог

Козерогам рекомендуется внимательнее отнестись к финансовым вопросам и общим ресурсам. Астролог советует избегать рискованных вложений и крупных кредитных обязательств.

Водолей

Водолеям может понадобиться больше терпения и дипломатичности. В деловых и личных отношениях возможны ситуации, требующие компромисса. Импульсивные решения могут лишь усилить конфликты.

Рыбы

Рыбам стоит больше внимания уделить работе, повседневным делам и собственному самочувствию. Не рекомендуется перегружать себя, а в конце недели часть вопросов может начать решаться легче.

Вся следующая неделя для знаков зодиака может стать периодом, когда скрытые процессы начнут выходить на поверхность, а политические, экономические и общественные изменения - приобретать более очевидные формы.

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Александра Василенко

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