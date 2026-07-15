Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ

В настоящее время основным и единственным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко является председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. В комментарии УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о сильных сторонах Корецкого, отметив, что его натальная карта свидетельствует о способностях кризис-менеджера и реформатора, который больше соответствует должности главы Кабинета министров, чем руководителя отдельного министерства.

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Как отметила Базиленко, точное время рождения Сергея Корецкого в открытых источниках отсутствует, поэтому анализ выполнен по дате рождения и дополнен сравнением расположения его планет с астрологической картой Украины. Такой подход позволяет оценить общий потенциал личности и символическое взаимодействие его натальной карты с задачами государства, не анализируя дома личного гороскопа.

Первое, что привлекает внимание, — Солнце в Рыбах. Люди, рожденные под этим знаком, обычно обладают хорошо развитой интуицией, тонко чувствуют ситуацию и умеют объединять вокруг себя людей. Их стиль лидерства основан не на авторитарности, а на способности сформировать сильную профессиональную команду, делегировать полномочия и координировать совместную работу. Именно поэтому для представителей этого знака чрезвычайно важна поддержка единомышленников. Их потенциал наиболее полно раскрывается тогда, когда рядом есть команда профессионалов, работающих ради общей цели. Подобный стиль руководства в украинской политике можно было наблюдать и у Виктора Ющенко, который также родился под знаком Рыб и чей политический успех в значительной степени основывался на работе сильной команды — говорит Базиленко.

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По ее словам, гармоничная конфигурация Солнца с Луной и Марсом усиливает организаторские способности, умение быстро реагировать на кризисные ситуации, брать на себя ответственность за сложные процессы и объединять людей вокруг общей цели.

Луна в Тельце считается одним из самых устойчивых положений Луны. Она символически связана с практическим подходом к материальным вопросам, экономике, государственным ресурсам и долгосрочному планированию. Такое положение часто встречается у людей, способных сохранять спокойствие даже в сложных обстоятельствах и принимать решения, ориентируясь на стабильный результат. Не случайно профессиональная деятельность Сергея Корецкого на протяжении многих лет связана с управлением стратегическими ресурсами государства — добавляет Базиленко.

Она подчеркивает, что соединение Меркурия и Венеры в Овне является одним из самых интересных показателей карты. Оно указывает на быстрый, пытливый и гибкий ум, развитые аналитические способности, умение оперативно обрабатывать новую информацию и принимать решения в условиях высокой неопределенности. Такое положение также способствует способности четко формулировать мысли, быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах и находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях.

Юпитер усиливает интеллектуальный потенциал, стремление к постоянному обучению, стратегическое мышление и умение работать с большими информационными потоками. Подобное сочетание планет нередко встречается у людей, которым приходится принимать решения государственного уровня, отмечает астролог.

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Особый интерес представляет сравнение натальной карты Сергея Корецкого с астрологической картой Украины. Солнце, Меркурий и Венера попадают во второй сектор карты Украины, который традиционно связывают с государственными финансами, экономикой, материальными ресурсами и устойчивостью финансовой системы. С астрологической точки зрения это может указывать на способность работать с вопросами экономики, совершенствования финансовых механизмов, развития государственных предприятий и долгосрочного управления стратегическими активами. В то же время эти планеты образуют напряженное взаимодействие с Марсом Украины. Этот аспект скорее напоминает о необходимости проводить реформы взвешенно и последовательно, чем свидетельствует о конфликтах. Карта больше поддерживает обновление существующих механизмов, нежели их резкое разрушение. Чем масштабнее преобразования, тем важнее сохранять баланс между решительностью и осторожностью - подчеркивает астролог.

По ее словам, Юпитер Сергея Корецкого, расположенный вблизи шестого сектора карты Украины, образует гармоничный аспект с Юпитером государства, что астрологически может свидетельствовать о способности совершенствовать работу государственных структур, выстраивать эффективную административную систему, усиливать профессиональные команды и проводить реформы на законодательном уровне.

Не менее интересен Марс, который гармонично взаимодействует с Марсом Украины. Такая конфигурация больше говорит не о непосредственном военном управлении, а о способности эффективно организовывать процессы, связанные с обеспечением государства, развитием технологий, материально-технической базы и реализацией масштабных стратегических проектов. Одним из сильнейших показателей карты является Сатурн, который в карте Украины соединяется с Меркурием и Юпитером. С астрологической точки зрения такая конфигурация может указывать на способность проводить глубокие административные реформы, совершенствовать законодательную базу, выстраивать новые правила государственного управления и создавать более устойчивую систему государственных институтов - отмечает астролог.

В конструктивном проявлении этот аспект помогает навести порядок, усилить дисциплину, повысить эффективность государственного аппарата и создать четко организованную систему управления. В то же время он требует особой мудрости и чувства меры. В менее гармоничном проявлении существует риск чрезмерной жесткости, бюрократизации и перегрузки системы излишним регулированием. Поэтому одним из главных факторов успешной реализации такого потенциала является способность сохранять баланс между дисциплиной и гибкостью.

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Она отмечает, что еще одним аспектом, заслуживающим внимания, является напряженное взаимодействие Луны Сергея Корецкого с Луной Украины. В астрологической символике Луна связана с обществом, эмоциональным состоянием народа и общественными настроениями. Этот аспект может свидетельствовать о том, что даже необходимые реформы способны восприниматься обществом неоднозначно. Быстрые изменения далеко не всегда получают мгновенную поддержку, поэтому успех преобразований в значительной степени будет зависеть от способности объяснять их необходимость, вести открытый диалог с обществом и учитывать общественные ожидания.

Отдельного внимания заслуживает символика кармической оси натальной карты. Она указывает, что наиболее полно потенциал Сергея Корецкого может раскрываться не через жесткое противостояние или радикальные решения, а через способность гармонизировать процессы, выстраивать эффективное взаимодействие, реформировать существующие механизмы и создавать стабильные, долговременные системы управления. Именно конструктивный подход, умение находить баланс между решительностью и дипломатией могут стать одними из важнейших условий его успешной реализации.

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В целом натальная карта Сергея Корецкого производит впечатление карты кризис-менеджера и системного руководителя. Она указывает на потенциал эффективно работать с государственными институтами, экономикой, законодательной базой и крупными организационными процессами. В то же время, как и любая натальная карта, она не определяет будущее человека, а лишь отражает его потенциал и возможные направления реализации. Насколько полно этот потенциал будет реализован, зависит не только от расположения планет, но и от самого человека, его решений и обстоятельств, в которых ему придется работать.

Больше ли подходит Сергею Корецкому должность министра?

С астрологической точки зрения его натальная карта больше соответствует руководителю, который работает с системными процессами, чем узкопрофильному специалисту отдельной отрасли. Она указывает на потенциал реформатора, способного координировать деятельность крупных государственных структур, формировать профессиональную команду и выстраивать долгосрочную стратегию. Именно поэтому его астрологический потенциал выглядит более созвучным должности, которая предполагает координацию работы всего правительства, чем руководству отдельным министерством. В то же время, если говорить о министерских должностях, то наиболее органично такая карта могла бы проявиться в сферах, связанных с экономикой, государственными финансами, стратегическим планированием, энергетикой или развитием крупных государственных систем - отметила Базиленко.

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Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Получил высшее образование по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2001) и "Экономика предприятия" (2005) в Луцком техническом университете и по специальности "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В 2019 году прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес школе.

Трудовую деятельность начал в группе компаний "Континиум", где прошел путь от работника аналитического отдела до генерального директора. В 2002 году он возглавил СП "Западная Нефтяная Группа", а с 2007 года был CEO управляющей компании группы "Континиум". С 2013 года Корецкий стал генеральным директором компании WOG. В этот период он занимался разработкой и внедрением стратегий развития компании, привлечением финансирования, ведением переговоров с инвесторами и сопровождением M&A транзакций.

В 2018 году Сергей Корецкий покинул "Континиум" и в 2019-2022 занимался собственным бизнесом. 9 ноября 2022 года Корецкий назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Под его руководством Укрнафта увеличила добычу нефти с конденсатом и добычу газа, стала прибыльной государственной компанией с рекордными финансовыми результатами.

С 14 мая 2025 года - председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2018 году АМКУ обвинил две связанные с Корецким компании в сговоре во время аукциона по приобретению помещения под кафе.

Нардеп Алексей Кучеренко обвинял Корецкого в манипуляциях с прибылями через судебный спор между "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", руководителем которых он был одновременно.

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