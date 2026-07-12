Зеленский анонсировал отставку Свириденко и обновление Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и анонсировал отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей «возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», передает УНН.

В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на должности Премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером - сообщил Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает, что вместе с парламентариями проведет соответствующие замены в правительстве Украины.

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