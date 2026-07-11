Зеленский анонсировал изменения на дипломатических направлениях: в чем причина
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в дипломатии на фоне задержек с поставками оружия. Он подчеркнул, что договоренности с партнерами должны выполняться быстрее и полнее.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения на дипломатических направлениях на фоне медленного выполнения договоренностей об оружии, пишет УНН.
Готовлю изменения на дипломатических направлениях. Нужно новое качество работы с партнерами Украины для выполнения договоренностей о поставках оружия. Договоренности, которые есть на уровне лидеров, должны выполняться значительно быстрее и полнее. Соединенные Штаты Америки и договоренность о лицензиях для производства "патриотов". Европа и наша работа с партнерами прежде всего для производства собственной европейской антибаллистики, а также другие проекты именно такого, защитного сотрудничества. Также пакеты поддержки для Украины, которые были объявлены, но по состоянию на сегодня не реализованы полностью
Президент отметил, что "сегодня россияне нанесли удар баллистикой по Украине, основной мишенью был Киев". Он указал, что "был страшный удар российских бомб по Сумам, ракетный удар по городу Одесса". Президент выразил соболезнования всем родным и близким погибших. "Весь день – "шахеды" и другие удары, другие ударные дроны по Харьковщине, по нашей Днепровщине, общинам Сумской области, Донеччины, Херсонщины, Запорожья", - продолжил он.
"Между объявлением пакета поддержки для Украины и реализацией не должны проходить недели, это ответственность всех, всех в государстве, кто занимается дипломатической, прежде всего, работой. Украинским воинам нужно больше средств, больше возможностей, чтобы защищать жизнь, чтобы защищать людей от российского зла", - подчеркнул Зеленский.
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