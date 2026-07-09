Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о положительном решении США по лицензии на производство ракет для систем Patriot. Детали обсуждались с президентом Трампом, теперь необходимо согласование технических вопросов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила положительное решение США относительно лицензии на производство ракет для систем Patriot. По его словам, детали этого вопроса он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что встреча с президентом США была результативной.
"Он (саммит - ред.) был хорошим и был очень результативным. Результативной стала и наша встреча с президентом Трампом. Спасибо за положительное решение по лицензии на производство (ракет - ред.) Patriot", — сказал украинский лидер.
По словам президента, украинская сторона детально обсудила этот вопрос с Трампом и его делегацией.
Зеленский отметил, что президент США неоднократно подчеркивал: сейчас производить ракеты для Patriot в мире могут лишь несколько стран, поскольку другие технологически к этому не готовы.
"Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить (ракеты - ред.) Patriot в мире могут 2-3 страны из-за того, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать", — заявил Зеленский.
Глава государства добавил, что после политической договоренности стороны должны согласовать технические вопросы. К этому процессу, по его словам, привлекут дипломатические группы, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.
"Теперь нужно, чтобы после нашей договоренности с президентом наши группы, наши дипломаты, Министерство иностранных дел, Министерство обороны договорились обо всех остальных технических вещах. Раньше договоримся — раньше сможем производить (ракеты - ред.) Patriot", — подвел итог Зеленский.
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Контекст
Patriot — одна из ключевых систем противовоздушной обороны, которые Украина использует для защиты от российских ракетных атак. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что усиление ПВО остается одним из главных приоритетов в сотрудничестве с международными партнерами.
Напомним
Ранее УНН писал о том, что производство ракет Patriot Украиной потребует лет из-за сложных технологий и контроля США. Эксперты отмечают проблемы с цепочками поставок.