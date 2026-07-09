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Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Президент Зеленский сообщил о положительном решении США по лицензии на производство ракет для систем Patriot. Детали обсуждались с президентом Трампом, теперь необходимо согласование технических вопросов.

Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила положительное решение США относительно лицензии на производство ракет для систем Patriot. По его словам, детали этого вопроса он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что встреча с президентом США была результативной.

"Он (саммит - ред.) был хорошим и был очень результативным. Результативной стала и наша встреча с президентом Трампом. Спасибо за положительное решение по лицензии на производство (ракет - ред.) Patriot", — сказал украинский лидер.

По словам президента, украинская сторона детально обсудила этот вопрос с Трампом и его делегацией.

Зеленский отметил, что президент США неоднократно подчеркивал: сейчас производить ракеты для Patriot в мире могут лишь несколько стран, поскольку другие технологически к этому не готовы.

"Президент Трамп неоднократно подчеркнул, что сегодня производить (ракеты - ред.) Patriot в мире могут 2-3 страны из-за того, что технологически другие не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что после политической договоренности стороны должны согласовать технические вопросы. К этому процессу, по его словам, привлекут дипломатические группы, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

"Теперь нужно, чтобы после нашей договоренности с президентом наши группы, наши дипломаты, Министерство иностранных дел, Министерство обороны договорились обо всех остальных технических вещах. Раньше договоримся — раньше сможем производить (ракеты - ред.) Patriot", — подвел итог Зеленский.

Bloomberg: предложение Трампа разрешить Украине производить ракеты для Patriot не будет простой или быстрой задачей09.07.26, 09:53 • 4682 просмотра

Контекст

Patriot  — одна из ключевых систем противовоздушной обороны, которые Украина использует для защиты от российских ракетных атак. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что усиление ПВО остается одним из главных приоритетов в сотрудничестве с международными партнерами.

Напомним 

Ранее УНН писал о том, что производство ракет Patriot Украиной потребует лет из-за сложных технологий и контроля США. Эксперты отмечают проблемы с цепочками поставок.

Александра Василенко

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