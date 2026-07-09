Bloomberg: предложение Трампа разрешить Украине производить ракеты для Patriot не будет простой или быстрой задачей

Предложение президента США Дональда Трампа в среду разрешить Украине производить собственные перехватчики для Patriot не будет простой или быстрой задачей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Производство ракет Patriot компании Lockheed Martin Corp. в Украине, особенно в больших масштабах, как отмечает издание, "будет сложной задачей". Насколько сложной это будет, зависит от того, какой тип ракеты будет производить новая производственная линия. Вариант PAC-3, который может сбивать баллистические ракеты и стоит около 5 миллионов долларов каждый, является одним из самых современных вооружений противовоздушной обороны в мире, и сейчас производится только в двух местах: в США и Японии.

"На строительство ракеты Patriot требуются годы, а это означает, что украинское производство этих ракет не будет реализовано в необходимые ближайшие сроки, – сказала руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер. - Кроме того, способность Украины быстро производить беспилотники и ракеты может не распространяться на производство Patriot, учитывая строгий контроль за технологиями США".

"Цепочки поставок для текущего производства уже перегружены, а открытие новой линии также потребует специализированного оборудования и обучения - и то, и другое добавит времени проекту", - говорится в публикации.

В последние дни Украина, пишет издание, заявила, что ее вооруженные силы не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты на фоне атак москвы на крупные города. Это, как указано, подчеркивает острую потребность в большем количестве ракет Patriot, на которые Киев обычно полагался для противодействия таким угрозам. Союзники по НАТО предупредили, что их запасы ограничены.

Издание предполагает, что предложение производства Трампа может означать, что новые поставки самих ракет вряд ли будут.

"Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы даем им недостаточно, - сказал Трамп Президенту Украины Владимиру Зеленскому. - Мы еще не сообщили компании об этом, но все будет хорошо".

Некоторые компоненты, такие как корпус ракеты, относительно легко будут изготавливаться с промышленной точки зрения. Твердотопливные ракетные двигатели необходимой мощности и стабильного качества было бы гораздо тяжелее, как и небольшие рулевые двигатели PAC-3, позволяющие ему эффективно маневрировать в разреженных верхних слоях атмосферы, а также система наведения, управляющая ими. Мало какие из этих деталей, если вообще какие-либо, можно было бы найти в готовом виде, пишет издание.

Направляющая PAC-3, которая управляет ракетой в последние мгновения полета перед попаданием в цель, производится компанией Boeing Co. для производственных линий как в США, так и в Mitsubishi Heavy Industries. Компания Boeing отказалась от комментариев. Компания Lockheed Martin не сразу ответила на запрос о комментариях.

"Любой новый завод по производству оружия в Украине стал бы приоритетной целью для российских атак", замечает издание

"Если бы я этим занимался, я поручил бы украинцам построить завод в Польше, - сказал Уильям Альберке, старший научный сотрудник Pacific Forum, работающий в Европе. - Иначе это будет первоочередная цель. Они никогда не смогут его построить".

На этой неделе польское правительство подписало соглашение о техническом обслуживании ракет PAC-3 европейских стран на предприятии в Польше.

Производство ракет PAC-3 для Patriot могут развернуть в Польше вблизи Украины

США спешат увеличить производство ракет Patriot после использования сотен во время войны с Ираном. Но Lockheed заявила, что для утроения производства потребуется время до 2030 года.

"Производство уже ограничено существующими узкими местами в цепочке поставок, - сказала Келли Грико, старший научный сотрудник Stimson Center. - Даже если Украина построит производственный завод, ей все равно нужно будет выстроить сеть поставщиков. Это является значительным вызовом для оборонно-промышленной базы".

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