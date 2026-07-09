Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине лицензию на производство неопределенного типа ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины защищаться от российских баллистических ракет. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты еще не сообщили американскому производителю о лицензировании Украины на производство.

Однако непонятно, сколько времени потребуется Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав перехватчика Patriot, и масштабирования всей цепочки поставок, которая производит эти компоненты - указывают аналитики.

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Они подчеркивают, что ВСУ достаточно успешно перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, но испытывают трудности с перехватом баллистических ракет из-за недостаточного снабжения Украины ракетами-перехватчиками.

"Примечательно, что украинские войска не перехватили ни одной баллистической ракеты во время двух последних массированных ударов России. ... Россия может производить от 60 до 65 баллистических ракет "Искандер" в месяц. Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Украина сможет произвести собственные ракеты-перехватчики Patriot, и усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет более надежно защитить себя", - резюмируют в ISW.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot. По его словам, это "оборонительное" оружие, и ему это нравится.

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