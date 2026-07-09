Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW

$44.510.0550.880.01
ukenru
01:22 • 7098 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 15978 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
8 июля, 21:27 • 17195 просмотра
Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полицияVideo
8 июля, 20:13 • 17443 просмотра
Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировалVideo
Эксклюзив
8 июля, 15:03 • 23363 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
8 июля, 13:24 • 32494 просмотра
Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot
8 июля, 13:12 • 29116 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
8 июля, 10:59 • 31642 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
8 июля, 10:02 • 36998 просмотра
Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном
8 июля, 09:27 • 41517 просмотра
"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.7м/с
58%
742мм
Популярные новости
Враг нанес двойной удар по АЗС в Харькове: есть раненый8 июля, 20:36 • 8214 просмотра
США возобновили удары по Ирану "для защиты судоходства в Ормузском проливе"8 июля, 20:59 • 3444 просмотра
Сумщина подверглась более 12 тысячам ударов РФ с начала года, погибли 122 мирных жителя - Федоров8 июля, 21:48 • 3992 просмотра
ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35Video23:35 • 6940 просмотра
Топливный кризис в Крыму парализует общественный транспорт из-за очередей на заправках - ЦНС00:12 • 7652 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 23049 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 27953 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 75269 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 110904 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 129917 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Львов
Сумская область
Сумы
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 101186 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 93610 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 88921 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 129279 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 137001 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

Президент США Дональд Трамп намекнул на предоставление лицензии для Украины на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Украина испытывает трудности с перехватом баллистических ракет из-за недостаточных поставок.

Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине лицензию на производство неопределенного типа ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины защищаться от российских баллистических ракет. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты еще не сообщили американскому производителю о лицензировании Украины на производство.

Однако непонятно, сколько времени потребуется Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав перехватчика Patriot, и масштабирования всей цепочки поставок, которая производит эти компоненты

- указывают аналитики.

Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии06.07.26, 18:29 • 40994 просмотра

Они подчеркивают, что ВСУ достаточно успешно перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, но испытывают трудности с перехватом баллистических ракет из-за недостаточного снабжения Украины ракетами-перехватчиками.

"Примечательно, что украинские войска не перехватили ни одной баллистической ракеты во время двух последних массированных ударов России. ... Россия может производить от 60 до 65 баллистических ракет "Искандер" в месяц. Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Украина сможет произвести собственные ракеты-перехватчики Patriot, и усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет более надежно защитить себя", - резюмируют в ISW.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot. По его словам, это "оборонительное" оружие, и ему это нравится.

Украина знает, что у партнеров есть возможность передать больше ракет Patriot – Зеленский07.07.26, 16:58 • 2730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика