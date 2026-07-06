Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии

За первую неделю июля россия резко нарастила использование баллистических ракет во время массированных атак по Украине. Второй за неделю комбинированный удар по Киеву продемонстрировал новую опасную тенденцию – украинской ПВО становится все сложнее перехватывать баллистические цели из-за острого дефицита противоракет к комплексам Patriot. Если нынешняя интенсивность сохранится, июль может стать рекордным месяцем по количеству примененной россией баллистики за весь период полномасштабной войны. УНН собрал оценки экспертов относительно новой тактики России, возможностей украинской ПВО и путей решения проблемы.

Второй массированный удар по Киеву за неделю

В ночь на 5 июля Россия нанесла второй за неделю масштабный комбинированный удар по Киеву и области, использовав ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

В результате одного из попаданий частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Российское минобороны традиционно заявило, что целями атаки были "военные предприятия", однако последствия удара в очередной раз свидетельствуют о поражении гражданской инфраструктуры.

В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский

Предыдущая массированная атака на столицу, которая произошла 2 июля, унесла жизни 31 человека. На фоне последнего удара особое внимание привлекла информация о том, что ни одну из примененных баллистических ракет на этот раз перехватить не удалось.

Июль может стать рекордным по количеству баллистических ударов

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии УНН отметил, что статистика использования баллистических ракет россией стремительно ухудшается.

За неполную первую неделю июля российские оккупационные войска применили по Украине 49 баллистических ракет, из которых было сбито только четыре. Если такая динамика сохранится, июль может стать абсолютным рекордсменом по использованию баллистических ракет за весь период полномасштабного вторжения – пояснил эксперт.

По его словам, только с начала 2026 года Россия уже применила 553 баллистических средства поражения.

Из этих 553 целей было перехвачено лишь 160, то есть примерно 29%. При этом нужно понимать: для гарантированного уничтожения одной баллистической ракеты очень часто недостаточно одной противоракеты PAC-3. В большинстве случаев используются две, а иногда даже три. То есть для перехвата такого объема российской баллистики Украине необходимо было бы иметь как минимум тысячу противоракет – подчеркнул Коваленко.

Россия производит больше ракет, чем Запад способен компенсировать

По словам эксперта, проблема заключается не только в запасах, но и в возможностях производства.

На сегодняшний день россия производит в среднем около трех баллистических ракет в сутки или примерно 90–100 ракет типа 9М723 ежемесячно. Если эта интенсивность сохранится, в течение года враг может изготовить более тысячи таких ракет. Для их перехвата Украине понадобилось бы более двух тысяч противоракет PAC-3 – пояснил он.

В то же время возможности союзников остаются ограниченными.

Производственные мощности Lockheed Martin позволяют выпускать около 650 противоракет PAC-3 в год. Единственным лицензионным производителем за пределами США является японская Mitsubishi Heavy Industries, однако она изготавливает лишь 50–60 таких ракет в год. Кроме того, японское законодательство запрещает поставки вооружения странам, находящимся в состоянии войны – отметил эксперт.

Реэкспорт через третьи страны может стать одним из решений

Коваленко подчеркивает, что проблема заключается не только в производстве, но и в политических ограничениях.

Несмотря на наличие технологий, ключевая проблема - не в производстве, а в поставках. Многие страны имеют законодательные ограничения на передачу вооружения государствам, находящимся в состоянии войны. Именно поэтому сегодня рассматривается вариант реэкспорта через третьи страны. Например, Япония производит ракеты PAC-3, но не может напрямую передавать их Украине. Поэтому возможными остаются варианты многоступенчатого реэкспорта, передачи технологий или других дипломатических механизмов – пояснил он.

В то же время среди других направлений эксперт называет получение ракет от новых операторов Patriot, развитие собственного аналога комплекса и удары по предприятиям, производящим российскую баллистику.

Может ли IRIS-T заменить Patriot

Отдельно Коваленко прокомментировал возможности немецких систем IRIS-T, которые уже находятся на вооружении Украины. По его словам, несмотря на высокую эффективность против крылатых ракет, полностью заменить Patriot они не могут.

IRIS-T – это система малого и среднего радиуса действия, которая очень эффективно работает по дозвуковым целям, в частности по крылатым ракетам. Но подтвержденной эффективности против баллистических ракет на данный момент нет – отметил эксперт.

россия использует почти весь произведенный ресурс

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной ранее в комментарии УНН отмечал, что нынешняя интенсивность ударов свидетельствует об использовании Россией почти всего произведенного запаса.

Мы анализировали весенний период. За это время россияне применили примерно 173 баллистические ракеты "Искандер", С-300 и С-400. Если отбросить С-300 и С-400, которые часто используются как ударные, то получается примерно 150 баллистических ракет за три месяца. А произвели они за этот же период около 180. То есть ресурс для масштабного наращивания ударов у них очень ограничен – пояснил аналитик.

В то же время он обратил внимание, что ситуация с крылатыми ракетами для Украины выглядит значительно лучше.

Эффективность украинской ПВО против крылатых ракет сейчас примерно на уровне 80%. И здесь ситуация значительно стабильнее, чем с баллистикой – сказал Земляной.

Может ли ситуация измениться в ближайшее время

Проблема борьбы с баллистическими ракетами остается одним из главных вызовов для украинской системы противовоздушной обороны в 2026 году. В отличие от ударных дронов или крылатых ракет, возможности их перехвата в значительной степени зависят от наличия ограниченного количества комплексов Patriot и запасов дорогих противоракет PAC-3.

Дополнительного внимания этому вопросу ожидают и во время ближайшего саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Именно тема усиления украинской ПВО и поиска новых механизмов обеспечения Украины противоракетами может стать одним из ключевых вопросов переговоров союзников на фоне резкого роста интенсивности российских баллистических атак.

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС