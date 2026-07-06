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Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

В Вишневом Киевской области детонация после массированной атаки РФ уже не наблюдается. На месте работают спасатели, полиция и пиротехники для проверки домовладений.

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

В Вишневом Киевской области детонация после массированной атаки РФ уже не наблюдается, сообщила в эфире телемарафона в понедельник представительница ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет УНН.

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"На данный момент детонация уже не наблюдается. Но на месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с сотрудниками Нацполиции и представителями органов местной власти", - сказала Рубан.

По всем локациям, по ее словам, работают представители пиротехнических служб, "для того, чтобы еще раз проверить частные домовладения на предмет взрывоопасных предметов".

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Юлия Шрамко

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