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В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВА

Киев • УНН

 • 4236 просмотра

В Вишневом из-за российского удара возник пожар на складах, погибли три человека, 26 ранены. Из опасной зоны эвакуировано около 500 человек, для них обеспечено временное размещение.

В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВА
t.me/Mykola_Kalashnyk

В Вишневом в результате атаки возник масштабный пожар на территории складских помещений, для тех из около 500 эвакуированных из опасной зоны, кто не может вернуться в свои дома, обеспечено временное размещение, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

С самого утра работаю в Вишневом, где продолжается ликвидация последствий одной из самых массированных вражеских атак на Киевщину. На данный момент в результате российского удара погибли три человека. Известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей — младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок

- написал Калашник.

По его словам, в медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.

Наиболее сложная ситуация остается в Вишневом Бучанского района. В результате атаки возник масштабный пожар на территории складских помещений

- указал глава ОВА.

Ударной волной и обломками, по его словам, повреждены десятки объектов. Пострадали частные жилые дома, административные, складские и торговые здания.

С первых минут после атаки главным приоритетом было сохранение жизни людей. Организована эвакуация жителей из опасной зоны. На данный момент эвакуировано около 500 человек. Для тех, кто не может вернуться в свои дома, обеспечено временное размещение. Людей принимают в подготовленных пунктах временного пребывания, модульных городках и учреждениях социальной сферы

- отметил Калашник.

Он подчеркнул, что каждый получает необходимую помощь, гуманитарную поддержку, а при необходимости — медицинское и психологическое сопровождение.

"После пожаров, вызванных ударом, временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Прошу жителей, особенно детей, людей пожилого возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, ограничить пребывание на открытом воздухе, держать закрытыми окна и внимательно следить за официальными сообщениями", - подчеркнул глава ОВА.

В Вишневом после атаки рф фиксируют ухудшение качества воздуха06.07.26, 08:57 • 4010 просмотров

На месте, по его словам, непрерывно работают все службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки, полицейские обеспечивают правопорядок и безопасность, медики оказывают помощь пострадавшим, коммунальные службы расчищают территорию, восстанавливают работу инженерных сетей и помогают людям.

"Работы продолжаются. Прошу всех жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, соблюдать рекомендации специалистов и пользоваться исключительно официальной информацией", - отметил он.

Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в Вишневом06.07.26, 10:49 • 17469 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область