Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в Вишневом
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев и область погибло 14 человек, почти 60 ранено. В Вишневом эвакуировано более 500 человек из-за угрозы повторной детонации.
Массированный российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации уже эвакуировали более 500 человек, идет обследование поврежденных домов, на местах обстрелов задействовали роботизированную технику и авиацию, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Как сообщил глава МВД, во время сегодняшней массированной атаки удалось спасти 64 человека.
В Киеве, по его данным, значительно повреждено около 30 жилых домов. "В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. К сожалению, 5 человек погибли, более 30 - пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил он.
Видео: Андрей Ходьков
Фото: Андрей Ходьков
Сложная ситуация в Киевской области, где в результате обстрела на данный момент погибли 3 человека. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации мы начали эвакуацию жителей с опасной территории. Уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации. Также проводим обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего
Министр указал:
В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Идентификация погибших продолжается. Еще почти 60 жителей получили ранения, среди них - 5 детей. Всем оказывается необходимая помощь
"Из-за опасности для спасателей мы задействовали роботизированную технику и авиацию. Также на местах работают кинологические расчеты и пиротехники. Психологи полиции и ГСЧС уже оказали помощь более 100 гражданам. В Дарницком и Подольском районах столицы начали работу мобильные сервисные центры МВД - потерпевшие смогут бесплатно восстановить утерянные документы или выбраковать уничтоженные обстрелом автомобили", - отметил глава МВД.
В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский06.07.26, 10:25 • 4366 просмотров