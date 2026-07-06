Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в Вишневом

Массированный российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации уже эвакуировали более 500 человек, идет обследование поврежденных домов, на местах обстрелов задействовали роботизированную технику и авиацию, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Как сообщил глава МВД, во время сегодняшней массированной атаки удалось спасти 64 человека.

В Киеве, по его данным, значительно повреждено около 30 жилых домов. "В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. К сожалению, 5 человек погибли, более 30 - пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил он.

Видео: Андрей Ходьков

Фото: Андрей Ходьков

Сложная ситуация в Киевской области, где в результате обстрела на данный момент погибли 3 человека. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации мы начали эвакуацию жителей с опасной территории. Уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации. Также проводим обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего

Министр указал:

В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Идентификация погибших продолжается. Еще почти 60 жителей получили ранения, среди них - 5 детей. Всем оказывается необходимая помощь