В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский
Киев • УНН
В Вишневом на месте ракетного удара рф продолжается пожар, проводится эвакуация из частного сектора. Погибло три человека, 16 пострадали, к ликвидации привлечено более 400 спасателей и полицейских.
В Вишневом, под Киевом, на месте ракетного удара рф продолжается пожар, и из частного сектора проводится эвакуация людей, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, пишет УНН.
В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора
По его словам, к ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских.
"На Киевщине 16 пострадавших, погибло трое людей", - сообщил Президент.
Напомним
В Вишневом Бучанского района после ночной российской атаки возникла самая сложная ситуация. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов власти призвали жителей не выходить на улицу и не приближаться к месту поражения.
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